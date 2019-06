Michelle Renaud habla por primera vez sobre su relación con Danilo Carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que publicaran una foto en donde aclaraban los rumores de un romance, Michelle Renaud habla ante las cámaras de Televisa sobre su relación con Danilo Carrera.

‘‘Pues si, una foto habla más que mil palabras y yo estoy muy que contenta… ya en su momento se los platicaré pero si fue o sea, no sé, a mi también me sorprendió porque en realidad siempre hemos tenido buena amistad, y buenos pues no sé, cuando llega el amor, llega el amor’’.