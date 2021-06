Michele Morrone aclara rumores sobre su sexualidad tras publicar foto con Simone Susinna

CIUDAD DE MÉXICO.- Michele Morrone causó gran controversia en su cuenta de Instagram luego de publicar una imagen en la que aparece abrazado y posando a la cámara con el actor Simone Susinna, a quien conoció mientras filmaba la secuela de la cinta erótica ‘365 DNI’ de la plataforma Netflix.

Debido a que en la instantánea Simone rodea el pecho con uno de sus brazos mientras ambos lucen su torso desnudo, los rumores sobre la orientación sexual de Morrone no se hicieron esperar, pues muchos consideraron que los artistas estaban confirmando ante el resto del mundo un romance secreto.

No obstante, Michele retomó su cuenta en dicha red social para aclarar su orientación sexual y a través de sus historias de Instagram explicó:

“Esta mañana me he despertado con llamadas de mi equipo para decirme que hay muchos artículos en los medios diciendo que había salido del armario por la fotografía que me había sacado con Simone, que se ha convertido en un buen amigo mío”.

Recalcando que solo se trata de una fotografía en la que recuerda su trabajo con Susinna, Morrone destacó:

Por cierto, soy un gran aliado de la comunidad LGBTQ, pero estamos hablando de una foto normal. No he salido del armario”.

De la misma manera, el italiano aclaró el contexto del mensaje “soy un mentiroso”, con el que acompañó la instantánea y dijo: “Un actor es un mentiroso porque pretende ser alguien que no es, por eso elegí ese título”.

Por último, el también cantante aprovechó el momento para dar ánimo a las personas que no se sienten listas para sincerarse acerca de su sexualidad y subrayó: “La felicidad no tiene precio, chicos, sí así lo sientes, sal y dile al mundo quién eres”.