JALISCO.- Michel Sosa es la nueva Mexicana Universal Jalisco.



La joven de 23 años que tendrá la oportunidad de competir en la final del concurso a nivel nacional en los próximo meses, donde se elegirán a las representantes del País para otras contiendas de belleza, como Miss Universo, está dispuesta a llevar en alto el nombre de su tierra, pero sobre todo, desea hacer un arduo trabajo social que conlleva el respeto a la diversidad.



Estoy estudiando derecho, estoy en mi último semestre de la carrera en el CUCSH (Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades), y de acuerdo a mis estudios, decidí enfocar mi proyecto social al mensaje de respeto a la diversidad. A la par de que me concentro para la final, estoy viendo ideas con mi equipo de preparación para llevar a cabo también actividades como deforestaciones, pero estamos aterrizando todo", platicó.



Este miércoles, la tapatía fue coronada como la nueva Mexicana Universal Jalisco por su antecesora, Sofía Aragón, quien ganó Mexicana Universal 2019 y su pase directo a Miss Universo 2019, donde obtuvo el tercer lugar.



"Estoy muy contenta de que por fin haya llegado este momento. Me inspira mucho Sofi, verla con tres o cuatro coronas y ver que sigue cada uno de sus sueños me motiva", agregó.



Sosa añadió que todavía no hay fecha exacta para la final nacional, pero seguirá preparándose para llevarse también la corona.



"No sé si después de esta experiencia quiero seguir alguna otra profesión a fin, cómo ser actriz o algo así, solo quiero disfrutar estos momentos, terminar mi licenciatura y entender que cada sueño que tenga, sea el que sea, en cualquier ámbito, lo puedo hacer si no pierdo nunca la fe".