Michel Franco arremete contra las películas de superhéroes

MÉXICO.- El director mexicano ha llamado la atención del público por su participación en el Festival de Cine de Venecia donde estrenará su cinta “Sundown”, con esto entre sus planes, Michel Franco cree que es gran momento para el cine latino.

Con su más reciente película, según la agencia de noticias EFE, él mismo fue quien escribió el guión y dirigió la cinta por completo, pues asegura que la escritura viene de sus obsesiones, miedos y gustos más íntimos.

Al hablar sobre sus próximos proyectos en el cine, Franco admitió que no está cerrado a dirigir algo de otros escritores, siempre y cuando sea alguna historia que le interese, ya que resaltó que las historias de superhéroes es algo que no contempla realizar por poco interés y por creer que “no son cine”.

No soporto ver una película en la que no hay giros, en la que se usa una fórmula que te dicten los primeros diez minutos quién es el bueno, quién es malo y qué es lo que va a pasar y te asegura que el final es satisfactorio. Odio ese cine”, comentó sobre el tema.

Michel Franco destacó que lo suyo es el estilo artístico y para esto dio don grandes ejemplos de los trabajos que más le interesan, uno de ellos es “Viridiana” de Luis Buñuel, además del estilo surcoreano de Bon Joon-ho, Oscar con “Parasite”.

Además, dejó en claro que su inspiración es la calle y niega vivir lejos de la realidad que le reprochan en su país, pues Franco comentó que sus rodajes son en áreas marginales como lo muestra en el film de “A los ojos” lanzada en el 2013.

Sobre este mismo tema, el director y guionista mexicano comentó que también su imaginación parte de la literatura, con la cual se distrae gran parte de su tiempo, como cree que debería cualquier guionista.

"Trato de leer mucho porque de joven desgraciadamente leí muy poco. Entonces ahora trato de recuperar el tiempo y la inspiración viene más de la literatura que del cine", confesó el cineasta.