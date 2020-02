Michale B. Jordan protagonizará cinta junto a Christian Bale y Margot Robbie

ESTADOS UNIDOS.- Michale B. Jordan se une a Christian Bale y Margot Robbie para la nueva película, aún sin titulo, de David O. Russell en New Regency.

Según información de Variety, Russell dirigirá desde su propio guión. Los detalles de la trama se mantienen en secreto. Los ejecutivos esperan comenzar la producción en la primavera. Matthew Budman se encarga de la producción.

Russell fue nominado para la dirección y el guión de los Oscar por "American Hustle" y "Silver Linings Playbook". Su esfuerzo de dirección más reciente fue el drama de 2015 de Jennifer Lawrence "Joy" para Fox.

New Regency producirá y distribuirá a través de su acuerdo con 20th Century Studios, anteriormente conocido como Fox.

Jordan protagonizó el drama legal "Just Mercy", basado en el caso de Walter McMillian, un prisionero del corredor de la muerte afroamericano que fue exonerado en 1993 después de ser condenado cinco años antes por un asesinato en 1986 en Alabama. Jordan interpretó a Bryan Stevenson, fundador y director ejecutivo de la Iniciativa de Justicia Equitativa, quien asumió la causa de McMillian en 1988 como su primer caso como abogado y escribió el libro de 2014 "Just Mercy: A Story of Justice and Redemption".

Jordan está adjunto para rodar "Journal for Jordan", dirigida por Denzel Washington. También está produciendo a través de su compañía de producción, Outlier Society. Próximamente protagonizará y producirá "Sin remordimiento". Jordan es representado por WME y el abogado Greg Slewett.