Michael Rosenbaum, de 'Smallville', ha sido diagnosticado con cáncer de piel

ESTADOS UNIDOS.- Durante la más reciente emisión de su podcast, ‘Inside of You with Michael Rosenbaum’, el actor dio un inesperado anuncio para todos sus seguidores, el famoso aseguró que ha sido diagnosticado con cáncer de piel.

De una manera muy tranquila, al inicio de su programa, Michael señaló que después de una reciente cita con su dermatólogo habían descubierto un cáncer de piel en el muslo.

Rosenbaum declaró que había encontrado un área de preocupación en su muslo que había crecido notablemente durante una semana, después de una discusión había decidido hacer una cita con su dermatólogo. Rosenbaum también afirmó que no estaba preocupado porque sus médicos creían que lo habían detectado lo suficientemente temprano.

La estrella mejor conocido por interpretar a Lex Luthor en Smallville, declaró que pronto se someterá a la cirugía en la que se extirpará la zona afectada del muslo.

Rosenbaum dijo que aunque no estaba preocupado por sus diagnósticos, esperaba que este anuncio inspirara a otros a hacerse un chequeo, ya que detectarlo temprano salvaría vidas.