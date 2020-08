Michael Jackson cumpliría 62 años este sábado

ESTADOS UNIDOS.- Este 29 de agosto, una de las estrellas más polémicas cuyo legado prevalece, Michael Jackson, estaría cumpliendo 62 años.

Fanaticos del cantante han comenzado a recordarlo en redes sociales mediante textos, frases y su música que ha sobrepasado brechas generacionales.

El cantante sigue siendo recordado como un artista musical con múltiples talentos que disfrutó de una carrera en la cima de las listas tanto con ‘Los Jackson 5’ como en solitario. Lanzó uno de los álbumes más vendidos de la historia, 'Thriller', en 1982, y tuvo otros éxitos número uno en 'Bad' y 'Off the Wall'.

Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Bajo el apoyo de su padre, su carrera en la música comenzó a la edad de 5 años con la creación de ‘Los Jackson 5’, Joseph creía que sus hijos tenían talento y los moldeó en un grupo musical a principios de la década de 1960 que luego se conocería como los Jackson 5.

A pesar del gran éxito del grupo, surgieron problemas entre la familia. Las tensiones aumentaron entre Gordy y Joseph Jackson sobre la gestión de las carreras de sus hijos, y los Jackson querían un control más creativo sobre su material. El grupo rompió oficialmente los lazos con Motown en 1976.

El quinto álbum en solitario de Jackson, ‘Off the Wall’ (1979), coproducido por Jackson y Jones, estableció a Jackson como intérprete en solitario. El álbum ayudó a Jackson a pasar del bubblegum pop de su juventud a los sonidos más complejos que crearía como adulto.

‘Off the Wall’ fue el primer álbum en solitario que generó cuatro éxitos en los 10 mejores en Estados Unidos: “Off the Wall”, “She's Out of My Life” y los sencillos “Don't Stop 'Til You Get Enough” y “ Rock with You”.

Un éxito aún mayor vino con el sexto álbum de Jackson, Thriller, lanzado a finales de 1982. El álbum le valió a Jackson siete Grammys más y premios American Music, entre ellos el Premio al Mérito, el artista más joven en ganarlo. Fue el álbum más vendido en todo el mundo en 1983, y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos en los Estados Unidos y en todo el mundo, vendiendo un estimado de 65 millones de copias. Encabezó la lista Billboard 200 durante 37 semanas y estuvo entre los 10 primeros de los 200 durante 80 semanas consecutivas. Fue el primer álbum en tener siete sencillos top 10 en el Billboard Hot 100, incluyendo “Billie Jean”, “Beat It” y “Wanna Be Startin 'Somethin'”.

Conocido como el "rey del pop", Michael Joseph Jackson fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de gran éxito en ventas. Continuó con una carrera en solitario de asombroso éxito mundial, entregando éxitos número uno de sus álbumes. En sus últimos años, Jackson fue perseguido por acusaciones de abuso de menores. Murió en 2009 a los 50 años de una sobredosis de drogas justo antes de iniciar una gira de regreso.