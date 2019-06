Michael Jackson, 10 años de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace exactamente 10 años, el género pop vio cómo su máximo monarca se extinguía de forma trágica.



El 25 de junio de 2009, el portal TMZ anunciaba en exclusiva que Michael Jackson había fallecido a los 50 años en su casa de Los Ángeles, California, a causa de un paro cardíaco.



Este suceso, además de paralizar al mundo, sólo abrió un capítulo más en la vida de uno de los mayores astros musicales que han existido. A su muerte le siguieron más controversias y récords millonarios.

Polémico, innovador, excéntrico y único en su tipo, Jackson siempre marcó tendencia e inspiró a infinidad de artistas modernos, desde Kanye West y Beyoncé, hasta Miley Cyrus y Katy Perry.

A una década de su partida, el legado del "Rey del Pop" se mantiene más fuerte que nunca.



Pródigo

- Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos. Desde su infancia se convirtió en el centro de atención por ser el más popular de The Jackson 5, grupo familiar en el que aprendió de baile, interpretación y dicción, además de que ahí fue donde se preparó para su lanzamiento como solista.

Espeluznante

- Aunque grabó cinco álbumes previos, como Ben y Off The Wall, "Jacko" se convirtió en una estrella mundial del pop con Thriller (1982), que hasta hoy se mantiene como el disco de estudio más vendido de la historia, con poco más de 66 millones de unidades registradas. De él se desprenden éxitos como "Beat It", "Billie Jean" y "The Girl is Mine".

Poderoso

- Hacia finales de los 80 obtuvo el sobrenombre de "El Rey del Pop" por su estilo de vida tan extravagante y el género musical que lo encumbró, gracias a éxitos como "Dangerous" y "Black or White". Entre sus logros destacan 15 premios Grammy, 39 Récords Guinness y una fortuna estimada en más de 825 millones de dólares.

Excéntrico

- Famoso, caprichoso y perfeccionista, Michael destacó por su excéntrico estilo de vida, que incluyó la construcción del Rancho Neverland, una mansión de mil 100 hectáreas con todo y su propio parque de diversiones. Otras exquisiteces recordadas son cápsulas de oxígeno para no envejecer, compras fastuosas diarias y una colección de automóviles, avionetas y helicópteros a su disposición en todo momento.

Colorido

- A finales de los 80 fue notorio que su aspecto físico cambió, como los rasgos de su rostro y el color de su piel, que se transformó poco a poco de oscura a clara.. Los rumores en torno a este cambio fueron varios, aunque él defendió hasta su muerte que se trataba de un caso avanzado y alarmante de vitiligo.

Polémico

- En 1993 fue acusado de abusar sexualmente de un niño, hijo de un amigo cercano. Tras varias investigaciones y demandas, el caso se arregló fuera de la corte por 25 millones de dólares. Las acusaciones de pederastia lo persiguieron incluso después de su muerte, como lo muestra el documental Leaving Neverland, de HBO, que hace pocos meses reabrió el escrutinio respecto al tema.

Altruista

- A Jackson siempre le interesó combatir la pobreza, ayudar a los enfermos de VIH y contribuir a mejorar las condiciones de niños en situación de calle, desplazamiento o abandono. Además de apoyar y establecer varias fundaciones, el intérprete dejó en claro sus ideales al idear junto a Lionel Richie el tema colectivo "We Are the World", que reunió 63 millones de dólares para ayuda humanitaria en África y Estados Unidos.

Histórico

- Michael sentó un precedente durante la edición número 27 del Súper Tazón, al ser la primera gran estrella en presentarse con un espectáculo de medio tiempo que deslumbró a la audiencia. La transmisión de este segmento se convirtió en su momento en uno de los eventos televisivos más vistos de las historia en EU.

Familiar

- Se supo que nunca llevó buena relación con su padre, Joe, y que había roces con sus hermanos Jackie, Tito y La Toya. Sus lazos más fuertes los entabló con su madre, Katherine, y su hermana Janet, a quien siempre nombró como su consentida.

Padre

- Aunque estuvo casado con Lisa Marie Presley (1994-1996) y siempre fue catalogado como bisexual, el astro jamás habló a profundidad de estos temas. En 1996 se casó con la enfermera Debbie Rowe, con quien tuvo dos hijos: Michael "Prince" Jr., y a Paris, quienes nacieron en 1997 y 1998, respectivamente. Prince Michael III, conocido como "Blanket", nació por inseminación artificial en una madre subrogada en el 2002.