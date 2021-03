Michael Douglas reveló que sufre pérdida de memoria a corto plazo

CIUDA DE MÉXICO.- El legendario actor Michael Douglas, de 71 años de edad, se sinceró con la revista AARP y confesó que padece pérdida de memoria a corto plazo, además de su adicción a la televisión debido a la pandemia.

La estrella de Hollywood explicó al medio de comunicación que la pérdida de memoria es solamente la de corto plazo, ya que la de largo plazo está bien y sus médicos estpan investigando el origen del problema.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El actor aseguró que además de la contingencia, ese ha sido uno de los impedimentos para que retome sus actividades normales y se encuentra menos estimulado para mantener su vida sana, ya que se volvió adicto a la televisión.

Durante este período de Covid-19, haciendo mucho más teleadicto, me ha sorprendido la reducción de mi resistencia. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero mi memoria a corto plazo no”, dijo.

La estrella de “Wall Street 2” destacó que solía echarle la culpa a la marihuana, pero ya lo está descartando, ya que varios de sus amigos que han fumado tanto tiempo como el no han tenido problemas, así que están investigando a qué se podría deber su problema.



Las drogas

El Daily Mail publicó que Michael Douglas ha hablado abiertamente sobre su consumo de drogas en el pasado y una vez se describió a sí mismo como un “mariguano de 1967”, en una entrevista de 2018.

En declaraciones a "Cigar Aficionado", Douglas reveló que su amistad de 50 años con Danny DeVito comenzó con la pregunta: “¿Te drogas?”.

"Estaba en la playa, mirando el Long Island Sound y este tipo se me acerca, con esta melena larga, si te lo puedes imaginar. Él dice: ‘¿Te drogas?’. Ambos éramos fanáticos de la marihuana de 1967, así que fumamos un porro y ese fue el comienzo de una larga, muy larga amistad", apuntó.



Su reciente proyecto

Hace unos días, Douglas se reunió con su coprotagonista de la exitosa serie de Netflix “The Kominsky Method”, Kathleen Turner, quienes están a punto de filmar la tercera y última temporada.

Kathleen hizo una aparición especial en la serie como la ex esposa de Douglas, “Ruth”, el año pasado y regresará en un papel de tiempo completo como la madre de su hija “Mindy”, interpretada por Sarah Baker.

La temporada final de seis episodios incluirá a Sarah Baker, Paul Reiser, Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers y Haley Joel Osment.

Anteriormente, la pareja coprotagonizó “Romancing the Stone”, en 1984 y su secuela de 1985, “The Jewel of the Nile”, así como “War of the Roses”, en 1989.