Michael Bublé sube al escenario con Foo Fighters

TIJUANA.- Durante una presentación en el festival musical Outside Lands en San Francisco, Foo Fighters invitó a Michael Bublé al escenario para cantar la canción ´Haven´t Met You Yet´.

La banda anteriormente ha invitado admiradores para cantar la canción, pero el líder de la banda, Dave Grohl, compartió que cada vez que han hecho eso, nadie se sabe la canción y en esa ocasión, subirían a un verdadero fanático a cantarla.

El cantante señaló a un supuesto admirador que tenía el letrero ´I heart Bublé´, le preguntó si se sabía la canción y al subirlo al escenario todos se dieron cuenta de que en realidad era el mismo Michael Bublé, quien según Grohl, voló desde Argentina solo para cantar la canción.

 

Esta invitación se da ya que el nuevo baterista de la banda, John Freese, quien sustituye a Taylor Hawkins, ha trabajado con Bublé en el pasado.

John Freese también ha colaborado con Beastie Boys en la canción ´Sabotage´, con Devo en ´Whip it´ y Nine Inch Nails en ´March of the Pigs´.