Michael Bublé estuvo a punto de abandonar la música

Es oficial, el cantante canadiense Michael Bublé regresa a México en 2020 gracias a su tour "An Evening whit Michael Bublé", que presentará en el escenario de la Arena Ciudad de México, el mismo que conquistó hace cinco años con llenos totales, justo antes de vivir uno de los episodios más difíciles de su vida y que por poco lo retira definitivamente del canto: el cáncer de hígado de su hijo Noah.



Bublé vivió una historia de amor de cuento de hadas con su esposa Luisana Lopilato, a quien conoció en 2008 durante una presentación en Argentina, a ella la invitaron a conocerlo después del concierto y el flechazo se dio de inmediato, sin importar que él no hablara español y ella inglés. En 2011 decidieron casarse, recibieron a su primer hijo Noah en 2013, en 2016 a Elías y en 2018 a Vida, una bella niña.



En 2016 el cantante canadiense se encontraba viviendo un momento de gran fama, vendiendo millones de discos por el mundo, siendo nominado a premios como Grammy's, Canadian Smooth Jazz Awards o People's Choice Awards, pero sobre todo volviendo nuevamente popular la música de big band; y así de pronto anuncia que se retiraba de la música para acompañar a su primogénito en su lucha contra el cáncer.



"De repente estuvo claro que nada es importante. Lo que había sido importante para mí durante muchos años era incorrecto. Como cuántos discos había vendido, como ‘¿Qué quieres decir con que no se han agotado las entradas?", comentó Bublé al diario The Herald Sun hace dos años en entrevista.

Fue entonces que Bublé desapareció de los medios de comunicación, de eventos y conciertos, al igual que Luisana que puso en pausa su carrera como actriz para cuidar de lleno a Noah. Por fortuna el niño (en ese entonces de tres años) respondió tan bien tratamiento que a los pocos meses fue declarado libre de cáncer y Bublé pudo regresar a cantar en 2017.



"La perspectiva me ha permitido reavivar mi amor por la música. Cuando pasamos por el cáncer de Noah, el primer momento fue como un golpe. Ojalá mi pequeño nunca hubiera tenido que pasar por todo lo que ha pasado. Mi mujer, nuestra familia, nuestros amigos… Pero quiero que otros padres sepan que hay esperanza, incluso cuando no la hay. Todo va a ir bien", expresó Bublé a The Herald Sun sobre su vuelta al canto.