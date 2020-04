Michael Bublé enloquece a sus fans al cantar éxito de Luis Miguel

CANADÁ.- Michael Bublé y su esposa, Luisana Lopilato no se aburren durante la cuarentena, y encuentran diferentes maneras de divertirse.

Entre cocinar, dar tips de belleza o de cómo entretener a los más pequeños del hogar, la pareja se reunió de manera virtual para hacer un “karaoke” con Sebastián Yatra.

La pareja enloqueció a sus seguidores al cantar en spanglish “Será que no me amas” de Luis Miguel, cover de “Blame it ton the boogie”, del grupo The Jackson 5.

La actriz y el cantante, casados desde 2011, tienen tres hermosos hijos, Noah, Elías y Vida Amber.