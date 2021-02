Mía Rubín cautiva TikTok con su interpretación de "This love" de Maroon 5

CIUDAD DE MÉXICO.- Mía Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erick Rubin, está completamente enfocada en su carrera musical, incluso, recientemente reveló que ya empezó a grabar algunos temas inéditos bajo la producción musical de su famoso papá.

Fue en diciembre del año pasado que la joven debutó como cantante en un concierto virtual que realizó junto a Erik Rubín, quien ha sido su principal apoyo al incursionar en la industria. Pero Mía también ha demostrado contar con un talento innato para el canto y frecuentemente comparte covers de éxitos musicales.

Recientemente compartió un video en su perfil de TikTok en el que aparece interpretando un popular tema de la banda estadounidense Maroon 5. Se trata nada menos que de 'This Love', canción que pertenece al álbum discográfico 'Songs About Jane' (2002).

De inmediato, la hija de Andrea Legarreta causó revuelo entre sus seguidores de redes sociales por su poderosa voz y entonación. La joven de 15 años se ganó los aplausos de sus fans, quienes aseguraron que la cantante heredó el talento musical de su papá.

"'This love', de Maroon 5, es una de mis canciones favoritas (Perdónenme por las caras raras que hago al cantar)”, escribió Mía al pie del clip que hasta el momento ha logrado llegar a casi 300 mil reproducciones en la red social de videos.

Por su parte, la cantante agradeció el apoyo en su cuenta de Instagram, en la que compartió que prepara otro cover, pero esta vez de 'Lo vas a olvidar', colaboración musical de Rosalía y Billie Eilish.

Mía Rubín Legarreta ha demostrado su capacidad vocal en varias ocasiones, pues rompió las redes sociales con su versión de 'Off the Table', de Ariana Grande y The Weeknd, esto sin olvidar su tributo a Céline Dion con su interpretación en español de 'All By My Self'.

Y es que la joven se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales, en donde no deja de sorprender por su belleza a sus más de 700 mil seguidores. Hace unos días compartió unas fotos luciendo un glamuroso look, incluso, su mamá, Andrea Legarreta le comentó: "Cada segundo eres más hermosa".