"Mi único interés es verlo recuperado", Roberto Tapia en vivo con Rafael Amaya

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor mexicano Rafael Amaya, regresó a las redes sociales por medio de un en vivo con su amigo y compadre Roberto Tapia, quienes se mostraron muy bromistas, sonrientes y animados a pesar de tratar temas que han causado polémica en las últimas semanas.



“Me da mucho gusto conectarme otra vez con la gente” comenzó el actor el directo, aprovechando para saludar a todas las personas que estaban conectadas, quienes no tardaron en mandarle saludos, ánimos y uno que otro piropo, quien, apoyado por su compadre, tomó el valor de abrirse con el público y contar su experiencia al estar en sobriedad.

“He aprendido a acercarme a mi familia, a Dios, a la gente que me conoció antes de actuar en “El señor de los cielos”, de eso se trata la vida, con quien estoy agradecido pues me dio la bendición de tener personas que me quieren, como mi amigo Roberto”, comentó Amaya.

En vivo de Roberto Tapia.



El intérprete de “El Señor de los Cielos”, hizo hincapié en que su prioridad número uno era estar bien física y mentalmente para sacar adelante la “Gira de los compadres”, y dejó abierta la posibilidad para una octava temporada de la famosa serie.



Con respecto a los rumores sobre su recaída en sustancias, el actor dejó en claro que se trataban se puros “chismes”. “No crean nada, tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro. Aquí estoy, y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios”, aclarando que se encontraba en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio para cuidar su salud.



El actor originario de Hermosillo, Sonora, también bromeó con su soltería: “Ocupo novia, estoy soltero, vamos a ver candidatas”, dijo entre risas con su amigo, quien se unió a la solicitud viendo los comentarios de las personas que se “ofrecían para el puesto”.



Amaya, quien estuvo alejado de los medios recuperándose de problemas de adicción, expresó que este era un momento único en su vida, ya que era su primer en vivo. Cuando un fan le cuestionó sobre “tocar fondo”, el actor guardó seriedad y se sinceró con el público:



He tocado fondo, más pa´ abajo no se pudo. La verdad yo no sé como estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del sol… me siento diferente ahora que esto en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”, señaló Amaya, añadiendo que sus proyectos siguen adelante, incluida su línea de ropa Western Style.



Roberto Tapia, por su parte, agradeció estar al lado de su amigo y dejando en claro que su prioridad era verlo recuperado, sano y fuerte para que “regresara a reclamar su trono”.

Transmisión de Roberto Tapia.



También, el cantante estadounidense aprovechó para dar a conocer algunas fechas en las que ambos famosos realizarán presentaciones para su gira, la cual tendrá lugar en California, Texas y Arizona.



Para finalizar el en vivo, Rafael Amaya se despidió de sus fanáticos dejando un mensaje fuerte y claro sobre su convicción de salir adelante: “Sólo por hoy, un día a la vez, y toca trabajar mucho. Me siento vivo otra vez”, concluyó el actor.