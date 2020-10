“Mi padre me lastimó profundamente y me dejó marcado de por vida”: Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos reveló al programa de Yordi Rosado que su adolescencia fue muy difícil y estuvo llena de carencias, ya que su padre no le daba dinero porque no quería que fuera un “junior”.

El actor y empresario comentó que cree que su éxito se debe a lo mucho que tuvo que luchar para conseguir las cosas, ya que hasta tuvo que vender dulces en la escuela para poder tener su propio dinero.

La verdad, fui un adolescente lleno de problemas, con la falta de mi mamá, mi papá me quiso educar como trayéndome muy controla, no dándome muchas cosas para que yo sacara más casta y sí lo logró, pero también me lastimó mucho”, dijo.

“El Diamante Negro” platicó que cuando le pedía dinero a su padre para comprarse ropa, el hombre le decía que se probara sus trajes viejos y que los llevara con un sastre para que los arregle a su medida, a pesar de que lo tenía en escuelas muy caras, con niños muy ricos.

El actor insistió a Yordi que su padre lo lastimó mucho y lo que le hizo, él jamás podría hacérselo a su hijo, recordando una anécdota que lo hizo llorar toda la noche y juró jamás volver a pedirle nada a su papá.

“Estaba yo en Acapulco y se organiza con todos mis amigos ricos que iban a ir a cenar y las chavitas ahí bien, y el rollo, y la que me gustaba, yo de 15 ó 16 años, íbamos a ir a un restaurante lujoso y necesitaba una lanita, entonces cuando le digo a mi papá: ‘Oye, que voy a ir a cenar’, me dice: ‘¿Cómo crees? Tú no estás en edad para esas cosas’”, relató.

La estrella de MTV con su reality show “Palazuelos Mi Rey” detalló que le rogó tanto a su papá esa noche, pero no quiso darle dinero, lo que lo puso muy triste y tuvo que poner de excusa que se enfermó, pero lloró de tristeza porque no sentía el apoyo de su padre.

“Cuando me levanté al otro día en la mañana, has de cuenta que me habían dado algo y dije: ‘Nunca le vuelvo a pedir nada a este cab…’ y a ching… yo era de los que llevaba dulces a la escuela y los revendía. Hasta cierto punto, creo que la forma en que mi padre fue conmigo me sirvió, pero también me lastimó profundamente, me dejó marcado de por vida”, apuntó.

Palazuelos añadió que a pesar de que tenía el amor de su tía Suana, hermana de su padre y con quien prácticamente se crió, le faltó el amor de su madre, de quien le fue rebatado cuando era un niño.