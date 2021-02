"Mi miedo es volver a la cárcel, mi salud ya no es buena", aseguró el hombre que robó a Kim Kardashian en París.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la presentación del libro "Yo Secuestré a Kim Kardashian", cuyo autor el el hombre que asaltó a Kim Kardashian en París, asegura que está arrepentido de lo que hizo y teme ir a la cárcel porque está enfermo.

Se trata de Yunice Abbas, de 67 años de edad, quien otorgó una entrevista para la agencia de noticas AFP y fue retomada por la revista Quién, habría mencionado que se arrepintió momentos después de cometer el atraco, pero necesitaba el dinero.

El medio publicó que Abbas fue uno de los nueve hombres que fueron detenidos por las autoridades francesas y que estaban involucrados en el asalto, aunque fueron sólo cinco, de entre 60 y 72 años de edad, los que habían cometido el robo.

El autor de "J'ai séquestré Kim Kardashian (Yo secuestré a Kim Kardashian)” expresó que no quería volver a prisión, ya que durante varias etapas de su vida había estado en la cárcel, acumulando 21 años de encierro, pero antes de cometer el robo a la socialité, había estado nueve años fuera de las rejas.

Se justificó que estaba necesitado de dinero cuando lo invitaron a cometer el ilícito, por lo que tuvo que aceptar.



El robo

Eran las 02:30 horas del 3 de octubre de 2016, cuando cinco hombres que portaban armas de fuego y que vestían uniforme de policía, ingresaron a la habitación de Kim Kardashian quien estaba acompañada de otra mujer, durante su estancia en la “Semana de la Moda” en París, en la elegante zona conocida como La Madeleine.

Yunice se encargó de abordar al conserje del hotel, a quien lo ató de manos y el resto del grupo se lo llevó a la habitación de Kim para utilizarlo como traductor, ya que es el que hablaba inglés.

Todo fue rápido, tal vez cinco, seis, siete minutos, desde la entrada hasta la salida, porque todo transcurrió sin problemas. Nadie interfirió, la víctima entregó las joyas sin oponer resistencia", detalló.



Detenidos

Las autoridades de Francia detuvieron a nueve personas, pero subirían al estrado cuando se realice el juicio a doce involucrados.

Yunice Abbas fue puesto en libertad por motivos de salud tras 22 meses de estar recluido, ya que fue operado del corazón y espera que el jurado se apiade de él, al igual que la estrella de Keeping Up Whith The Kardashians, a quien piensa pedirle perdón si llegara a verla de frente, según dijo.

"Si no quiere o no puede está en su derecho. Yo lo lamento, pero no puedo hacer más, no puedo volver atrás”, externó.

Algunos medios publicaron que Yunice Abbas sólo recibió 84 mil dólares del botín, los cuáles utilizaría para comprar un local y trabajar como mecánico, pero después de lo sucedido, sabe que es probable que lo ingresen a la cárcel en menos de un año, por lo que tendrá que irse preparado con sus pertenencias en una mochila cuando se llegue ese día.