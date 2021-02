“Mi madre estuvo en el lugar que ella escogió”: María del Sol responde a las críticas sobre el supuesto abandono de su mamá en un asilo

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de un mes de la muerte de Josefina Ecánove, su hija María del Sol reveló que las causas de su muerte fueron naturales, ya que contaba con 92 años de edad y respondió a las críticas sobre su estadía en un centro de retiro para adultos mayores por más de una década.

La cantante destacó que sin tener conocimiento alguno, lanzaron críticas “aberrantes” afirmando que su madre había sido abandonada por once años en un asilo, situación que es completamente falsa, ya que si hubiera sido así, ella misma hubiera hecho hasta lo imposible por salir de ahí.

Mi madre estuvo en el lugar que ella escogió y duró ahí casi once años, y fue una mujer activa, productiva… (la muerte) es algo que esperábamos porque mi mamá tenía 92 años, pero nunca estás preparado para eso, nunca, jamás”, dijo.

La intérprete detalló que el lugar que escogió su mamá para pasar los últimos años no era un asilo en sí, sino que se les llaman “residencias”, donde tienen personal médico, instructores, personas que cuidan a los residentes, cuenta con gimnasio y realizan diferentes actividades.

Resaltó que su mamá no tenía ninguna enfermedad crónica y estaba sana, de acuerdo a los padecimientos de una persona de 92 años, ni tampoco tenía Alzheimer, como se había rumorado, ya que estaba completamente lúcida.

“No, mi mamá no estaba enferma. Una mujer de 92 años tiene sus cosas… Era un personaje mi mamá, divertidísima, con un sentido del humor cáustico. Muchas de las veces que yo le hablaba le decía: ‘Hola, mamá, cómo estás’. Y me decía: ‘Nada que me muero, tu’”, recordó.

La intérprete de “Un Nuevo Amor” confesó que a principios de diciembre pasado salió positivo a Covid-19 y aún se sigue recuperando de la mortal enfermedad que afortunadamente está logrando superar.