Mi hija no quiere saber nada de su padre, ya para qué: Cinthia Klitbo

MÉXICO.- CinthIa Klitbo se reconoce como madre y padre, ya que después de casi 13 años de haber nacido su hija Elisa Fernanda, no ha tenido contacto con su ex pareja, Ruben Lira, que al momento de haber iniciado la relación con la actriz, era 10 años menor que ella. Sin embargo para Klitbo la ausencia del papá de Elisa ya no es un problema, pues al parecer la joven tampoco tiene interés.



“No, no quiere saber nada (su hija), pero a estas alturas ya para qué, ¿no? Ya 10 años, pero yo estoy contenta también con eso, estoy desconcentrada de ese asunto”



Es por eso que la actriz decide ver en lado bueno de las cosas al haber tomado la completa responsabilidad de su hija, sin el apoyo de una pareja.



"Bueno, siempre hay que ver lo bueno dentro de lo malo, digo, pues si que tristeza, pero por otro lado nadie me dice cuando me puedo ir de vacaciones con mi hija, que tengo que hacer, a que escuela la voy a meter, como la voy a educar, ella es solo mía, de mi persona, entonces pienso en esa ventaja".



Así mismo, la actriz de 51 años, se siente orgullosa de papel que ha desempeñado y al mismo tiempo reconoce la gran calidad humana de su hija.



“Yo estoy contenta, tengo una hija ejemplar la verdad, tengo una hija maravillosa, muy buena, muy tranquila, todo lo contrario a su madre, es una niña maravillosa”.