Historia de Mhoni Vidente, así lucía antes de convertirse en mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Mhoni Vidente se ha convertido en un personaje muy reconocido y querido por México, sus predicciones son certeras en su mayoría y es precisamente eso lo que la ha posicionado en su carrera.

Todos conocen su trabajo pero pocas personas saben sobre su vida, ¿quién es Mhoni Vidente?, ¿cómo empezó con las predicciones?

La adivina dio a conocer más detalles sobre su vida privada durante un programa de Hoy de 2019, en donde habló sobre su cambio de género y sus comienzos en la clarividencia.

Durante la entrevista, que fue dividida por varios segmentos, Mhoni señala que desde muy joven se sintió como mujer y comenzó a tener atracción por los hombres.

‘‘Mi abuelita me preguntó a los 13 años ‘‘¿qué te gusta? ¿los hombre o las mujeres?, pues los hombres abuelita, pues lógico, ah bueno’’, jamás me volvió a preguntar’’, comentó después de contar que su abuelita la había criado debido a que su madre murió cuando ella tenía tan sólo dos años y su padre se encontraba viviendo en Monterrey.

La cubana aseguró tener un inicio humilde, por lo que su abuelita le pidió que se prostituyera ya que en Cuba era la manera más fácil de tener dinero para poder llevar algo de comida a casa.

‘‘Me dice mi abuelita ‘‘mira hija, eres muy guapa, tienes 15 años, aquí definitivamente para poder comer tienes que prostituirte y ahí está el malecón’’, y así fue, yo a los 15 años me empiezo a prostituir ahí en el malecón’’, aseguró.

Un año después le cae un rayo mientras quita la ropa de un tendedero, la avienta tres metros y pierde el conocimiento, siendo ese preciso momento que ve demonios en lo que parece ser ‘‘El infierno’’.

‘‘Dije: ‘‘dios mío en tus manos me pongo señor’’, yo sentía que me iba a quedar ahí, y en eso volteo y veo una mujer blanca de pelo negro flotando y me dice: ‘‘Mhoni, el miedo es la falta de fe’’ y me levanta, en eso despierto y y me dice mi abuelita: ‘‘no te muevas, te cayó un rayo’’, dije: ‘‘ay abuelita, estás loca no me cayó nada’’, y ya tenía todo el brazo quemado’’, añade.

Tiempo después se le volvió a aparecer la mujer blanca y le dice que su tarea ahora sería decirle el futuro a la gente, incluso le señala que el viernes de esa semana su abuelita se iría con ella.

‘‘Era un lunes y voy y le digo [a su abuela] y me dice: ‘‘mira hija, tu estás sola no tienes padres, el día que yo me muera me vas a llorar dos días, me vas a enterrar y te vas a ir lejos’’, por su parte Mhoni afimró que así fue.

Su primera operación de cambio de sexo ocurrió en Cuba cuando ella tenía tan sólo 16 años. Señala que lo primero que le quitaron fueron sus testículos pues de esta manera para no generaría testosterona. A los 18 se volvería a operar ‘‘para tener una vagina’’.

No cabe duda que la astróloga ha tenido una vida difícil, sin embargo, ha sabido progresar en el medio y claro, ganarse el cariño de sus seguidores.