Mhoni Vidente revela las preferencias sexuales de David Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos días, David Zepeda ha estado en boca de todos, luego de que se diera a conocer que supuestamente tuvo un romance con Daniel Urquiza “El Rey de las Extensiones”, quien se habría quitado la vida luego de que terminaran su relación.

Ante estas declaraciones, Mhoni Vidente decidió hacer una lectura dedicada a este tema en el programa “Aquí Contigo”, donde hizo revelaciones sobre las preferencias sexuales del actor sonorense.

En sus primeras observaciones, la astróloga dijo lo que ya se había especulado; que el oriundo de Nogales sería bisexual y actualmente sostiene una relación tanto con una mujer como con un hombre.

Vamos a hablar de David Zepeda y sí veo que tiene una relación con un hombre y con una mujer, o sea tiene las dos relaciones ahorita”, dijo Mhoni.

También reveló que pronto saldrán nuevas parejas que seguirán destapando las preferencias de David, pues actualmente estaría con un hombre joven que pertenece al mundo artístico.

“Próximamente seguirán saliendo cosas, ahora sí será una persona que está ahorita con él, en cuestiones amorosas, que es un hombre joven, de unos 25, 27 años que también es artista”, continuó.

Aunque comentó que actualmente hay más apertura en cuanto a la orientación sexual, no le parece correcto que Zepeda esté supuestamente ocultando sus preferencias.

“Es válido, tú puedes amar a quien quieras, a un hombre o a una mujer, pero lo que no es válido, es estar escondiendo eso o estarlo negando constantemente, si sale a la luz”, opinó.

De hecho, Mhoni recordó que hace tiempo ya había predicho la bisexualidad del famoso, aunque el propio David dijo no haberle creído y, al parecer, sigue enojado con ella.

“Yo ya lo había comentado de David Zepeda hace como 2 años o 3, que yo lo veía siendo bisexual o que tenía relaciones con hombres y mujeres, pero él me contestó que definitivamente no me creía, que eran especulaciones o que era una predicción fallida, y vuelve a salir a la luz esta controversia, ahora con el estilista”, recordó.

“Vamos a dejar las cosas en claro, yo doy predicciones, no chismes, a mi no me interesa si el otro es gay, si la otra está embarazada, si no quieren que hablen de ustedes, hagan tamales en su casa, pero yo doy predicciones y se ofenden. Yo me aguanto de lo que dicen de mi porque estoy en el escenario público”, sentenció.