Mhoni Vidente dice que Rix acabará en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que las cosas sólo empeorarán para el youtuber Rix, luego de que la influencer Nath Campos lo acusara de abuso sexual.

Ahora, quien no augura un buen futuro para él es Mhoni Vidente, pues en su más reciente lectura de cartas, predijo que el joven, cuyo nombre real es Ricardo González, acabará tras las rejas.

En el programa “Aquí contigo”, la astróloga dijo que Rix irá a prisión acusado, no sólo por haber agredido sexualmente a Nath mientras ella estaba en estado de ebriedad, sino por otras violaciones que habría cometido en el pasado.

Definitivamente yo veo a Rix, al youtuber que la violó, en la cárcel próximamente. Va a estar pisando más gente por violaciones en cuestiones de eso”, señaló Mhon.

También aprovechó el espacio para reiterar su apoyo total a Nath Campos y a todas las mujeres que han sido víctimas de algún ataque sexual.

“Mi apoyo total a todas las mujeres que han sufrido violación, que se han tenido que callar, denuncien, alcen la voz, no se queden calladas. Si alguien las manosea, si alguien quiere abusar de ustedes, no sean tan sumisas como uno lo era, no tengan miedo”, reiteró.

Y lejos de revictimizar a Nath por haberse embriagado la noche del ataque, Mhoni dejó en claro que aquello no fue excusa para haber sido atacada por alguien a quien consideraba su amigo.

“Ante todo, el respeto a la mujer. No porque tome de más o traiga las de fuera me vas a violar. Yo me quiero vestir, hacer y decir lo que yo quiera y tú me tienes que respetar”, recalcó.