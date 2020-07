Mhoni Vidente anuncia que se convertirá en madre

Mhoni Vidente sorprendió tras anunciar que se convertirá en madre durante el programa "Aquí contigo" de El Heraldo de México.

Durante la transmisión, para evitar rumores y confusión Mhoni Vidente decidió sincerarse para dar la noticia.

Quiero comentar algo, de aquí salió un chisme, que quiero dejarlo en claro a todos. Estaban diciendo que estoy embarazada, no, no, miren, esto no es estómago de embarazo, este es estómago de los frijolitos que me aventé ayer y tamalitos, pero próximamente sí voy a ser mamá".