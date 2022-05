Mhoni Vidente acepta su error tras predicción sobre la pelea del Canelo: "me equivoqué"

MÉXICO.- Mhoni Vidente salió a dar la cara y a reconocer públicamente su error al dar una predicción equivocada sobre cúal sería el resultado de la pelea del mexicano Saúl 'Canelo' contra Dmitry Bivol, diciendo así que el boxeador mexicano ganaría la pelea por nocaut.

Sin embargo no fue así y el pasado 7 de mayo el ruso Dmitry Bivol ganó la pelea conservando su título semipesado de la AMB.

A través de su canal de Youtube Mhoni reconoció su equivocada predicción ante las criticas que recibó por miles de usuarios.

"Me equivoqué tengo que decir, di una predicción equivocada sigo siendo humana y eso no me hace menos.." agregó.

A pesar del resultado Mhoni explicó que el Canelo es un buen boxeador y disciplinado por lo que muchas personas están acostumbradas a que siempre ganen.

Expresó su agradecimiento a las personas que la quieren y siguen en sus redes y asegura que seguirá en la búsqueda de predicciones y haciendo lo que mejor hace.