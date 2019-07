¿Mexicano destrozó el corazón de Tiziano Ferro?

ROMA, Italia.-Corría el año de 2006 y Tiziano Ferro era la sensación de América Latina, donde tenía gran éxito, sobre todo porque había logrado llegar al mercado mexicano, que siempre ha sido punta de lanza para los artistas en Latinoamérica.

En una participación en Italia para el programa Che Tempo Fai, de la RAI, cometió el -considerado por muchos- mayor error de su vida que destruyó su carrera musical.

Llamó feas y bigotonas a las mujeres mexicanas, público que lo había hecho un cantante muy popular en el mundo.

No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas”, dijo el italiano haciéndose el gracioso.

“Entiendo y lo siento pero incluso ellas mismas lo saben”.

En ese momento, y por sus ofensivos comentarios, el propio conductor del programa intervino y trató de mostrarle que se le había ido la mano.

“Yo creo, al contrario que Tziano, que las mexicanas son las más bellas del mundo”, afirmó el presentador, frase que Ferro cuestionó y terminó de ahorcarse.

“Pero cuántas. Salma Hayek, sólo una he visto”.

Luego del escándalo a nivel internacional y de haberse ganado el repudio de millones de personas, el cantante pidió perdón pero no le sirvió de mucho.

“Fue un programa cómico; no fueron declaraciones serias, es una estupidez pensar que yo pienso eso de la mujer mexicana”, afirmó. “Espero me perdonen y México me brinde una nueva oportunidad. Soy un ser humano, me equivoco y me equivoqué. Pagaré, lo sé”.

A pesar de las disculpas, hoy cuando el nombre de Tiziano Ferro vuelve a estar en las primeras planas de las noticias del mundo del entretenimiento tras haber confesado que es gay, muchos mexicanos han aprovechado el hecho para tomar revancha ante su antigua imprudencia, lo han castigado y muy pocos lo han perdonado.

Incluso hubo rumores de que sus declaraciones se debieron a que el cantante estaba dolido porque algún mexicano –que tenía bigote- le había roto el corazón y el italiano se desquitó en el programa de esa manera.

Este domingo, Ferro anunció en sus redes sociales que contrajo matrimonio con su pareja Víctor Allen, tras tres años de relación.

El cantante italiano de "Alucinado" y "Perdona" compartió en Instagram una imagen donde se ve con su ahora esposo presumiendo su sortija matrimonial y muy sonrientes los dos.

"La vida y sus increíbles vueltas. No veo la hora de compartir con ustedes esta historia de joya y celebración del amor", escribió.

Según Vanity Fair Italia, Ferro y Allen ya habían contraído matrimonio en Los Ángeles, California, pero en secreto, sin embargo, este fin de semana lo hicieron frente a sus familiares y amigos.

Para las dos ceremonias, los hoy esposos, según la publicación, los regalos que les dieron fueron donados para ayudar a un refugio de perros y un hospital que se especializa en tratamientos oncológicos.

Hace más de 10 años, Ferro fue duramente criticado y hasta la fecha no es muy bien visto en el País, luego de que llamara a las mexicanas bigotonas.

Con informaicón de Peple y El Universal