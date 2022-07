¡Mexicana al grito de guerra! Mabel Cadena encarna a "Namora" en "Black Panther: Wakanda Forever"

CIUDAD DE MÉXICO.- “¡Mamá! ¡Soy una superheroína!”, escribió Mabel Cadena el día en que se anunció como parte del elenco de la película de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”, junto a su compatriota Tenoch Huerta.



Fue una locura. Se me sigue enchinando la piel. Son muchas emociones que todavía están acomodándose (…) Ha sido un proceso largo, cansado, bonito, de construirme, recuperar a la niña Mabel que dejó de soñar cosas y que ahora la vida le dio la oportunidad de ser parte de este universo”, dijo Mabel Cadena en llamada telefónica.



“NAMORA”, UNA GUERRERA PROTECTORA

En la cinta que se estrenará el próximo 11 de noviembre, Mabel encarna a “Namora”, prima de “Namor” (Tenoch Huerta), una guerrera decidida a luchar por proteger a su nación.



“Es una protectora, una guerrera, una mujer leal y justamente alguien que no va ir a ningún lado sino hacia adelante, por dar la cara por su pueblo, por su nación, por su gente”, explicó la mexicana.



El encarnar a una heroína en la ficción no sólo revive los sueños de la infancia de Mabel, sino que le permite, según expresó, romper los estereotipos igual que lo hicieron en su momento varios compañeros del elenco.



“Hablo como mexicana cuando digo que de pronto estamos en esta lucha de compartir nuestro arte a través de diferentes representaciones, o por lo menos yo busco eso como actriz, salirme de los estereotipos. Estar en una producción así me llena el corazón de orgullo, haber roto un estereotipo muy grande que incluso habitaba en mi cabeza”, compartió.



LUCHÓ CONTRA SUS INSEGURIDADES

Dominar el inglés, entrenar todos los días, fluir en otros idiomas y comer bien fueron parte de la preparación de la mexicana para su papel. Pero Mabel asegura que enfrentarse a sus miedos e inseguridades cada mañana antes de filmar fue el reto más grande.



“Cuando me dijeron que yo era Namora me puse tantas expectativas y tantas de mis carencias frente a mí, esos miedos se volvieron enormes. Luché contra eso día a día y al final me hizo llegar al set y pensar ‘pareciera que no sé hacer lo que estoy a punto de hacer, pero lo sé hacer muy bien, entonces concéntrate, no tengas miedo, porque no hay nada que no conozca’”, recordó.



MABEL VA POR MÁS

Ahora el cielo es el límite para Mabel Cadena, pues seguirá construyendo un camino en el cine a la par que refuerza sus fortalezas y combate sus debilidades personales.



“Yo quiero todo. Solamente ahora creo que mi imaginación y mis ganas no tienen límites. Si bien antes se sentían cómoda con el camino que construía en México, hoy tengo muchísimas ganas de todo. Cada una de mis debilidades se vuelven fortalezas y quiero construir en mi carrera cosas que me llenen el corazón. Regreso a México a terminar de grabar una serie que me encanta que espero pronto poder anunciar”, agregó.