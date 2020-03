Mexicana Valentina Fluchaire se llevó la corona en concurso de belleza transgénero

México se llevó la corona en el certamen Miss International Queen, concurso de belleza transgénero celebrado en Tailandia.

El evento sirve para alzar la voz contra la discriminación y la mexicana Valentina Fluchaire fue la ganadora. Recibió el premio de la mano de la estadounidense Jazelle Barbie Royale, que ganó el año pasado.

En el concurso participaron representantes de 21 países. "Tener una buena actitud demuestra a la gente que no nos quiere que ser una persona transgénero no es algo malo", indicó la tailandesa Ruethaipreeya Nuanglee una de las concursantes que también estuvo en la final.

IG: @valfluchaire

Valentina Fluchaire compartió en su cuenta en Instagram parte de lo vivido esa noche además de agradecida con la prensa de México por haber dado a conocer su triunfo.

“Estar en la primera plana de los periódicos de mi país me hace sentir muy orgullosa y me da la esperanza de seguir creyendo que en un futuro no muy lejano, la sociedad mexicana verá a las mujeres transgénero como iguales”.

Con información de AFP y Quién.