Metallica realizará concierto acústico de pago por evento con fines benéficos

ESTADOS UNIDOS.- Con la intención de ayudar y apoyar en la medida que sea posible, Metallica interpretará un set de pago por evento acústico en vivo con fines benéficos desde la sede de la banda en el norte de California que se transmitirá a través de Nugs.net, la cual ha transmitido y archivado cientos de videos de Metallica.

También se llevará a cabo una subasta y el 100% de las ganancias del evento se destinará a su fundación, ‘All Within My Hands’. Organización benéfica que apoya a muchos bancos de alimentos e iniciativas educativas en el mundo.

Las entradas para la transmisión en vivo del 14 de noviembre a las 2:00 p.m. PST ya están a la venta a través de nugs.tv por $ 14.99 dólares. La actuación estará disponible para que los poseedores de entradas la vean en cualquier momento y tantas veces como quieran dentro de un período de 48 horas desde que inician la transmisión. Se puede comprar un número selecto de paquetes premium y VIP con mercadería específica del programa del artista favorito de los fanáticos Wolfskulljack en 2nu.gs/Metallica.

Brad Serling, fundador y director ejecutivo de nugs.net, agrega: "He trabajado con Metallica durante 25 años y hemos lanzado cientos de programas en nugs.net. Estábamos ansiosos por salir de gira con ellos en 2020. La transmisión de videos de sus archivos durante 26 semanas los lunes de Metallica ayudó a llenar el vacío durante COVID, pero nada mejor que ver a la banda tocar en vivo. Permitir que los fans vean a la banda en vivo desde su estudio en casa en un esfuerzo por recaudar fondos para All Within My Hands cierra la brecha para conectar a los fans de todo el mundo con la banda ".