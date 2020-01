Metallica donará $750,000 en apoyo a esfuerzos para Australia

ESTADOS UNIDOS.- Mediante un comunicado, Metallica ha prometido donar $750,000 mil dólares en apoyo para los daños que han dejado los incendios forestales en territorios australianos de Nueva Gales del Sur y Victoria.

“Estamos totalmente abrumados por la noticia de los incendios forestales que se extienden por millones de acres en Australia, con un gran impacto en Nueva Gales del Sur y Victoria. La destrucción resultante y los efectos devastadores en todos los residentes, animales, el medio ambiente y la increíble tierra en Australia son realmente desgarradores’’, señalan.

“Únase a nosotros y haga todo lo posible para ayudarnos, ya que nosotros, junto con nuestra fundación All Within My Hands, estamos comprometiendo A $750,000 al Servicio de Bomberos Rurales de NSW y a la Autoridad de Bomberos del País en Victoria para ayudar en los esfuerzos de ayuda. NSW RFS es la organización de bomberos voluntarios más grande del mundo y todos los fondos donados durante este estado de emergencia se destinan a servicios relacionados y víctimas de estos incendios forestales particularmente destructivos en Australia, CFA (Country Fire Authority) es una organización voluntaria y comunitaria de servicios de bomberos y emergencias que ayuda a proteger a 3.3 millones de victorianos, y trabaja junto con las comunidades para mantener a los victorianos a salvo de incendios y otras emergencias".

De esta manera, la banda se une a la lista de las demás celebridades que se han encargado de poner su granito de arena para ayudar ante tal situación. Pink, Nicole Kidman y Hugh Jackman ofreciendo su apoyo. Los Globos de Oro pusieron a Australia en el escenario principal, ya que muchos asistentes compartieron palabras sinceras para los que sufren.