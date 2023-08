CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, la familia Aguilar se vuelve el foco de atención de las redes sociales pues un mesero los captó mientras terminaban de degustar sus alimentos en un restaurante en Texas. El motivo por el que el empleado del local documentó la presencia de Pepe Aguilar y Aneliz Fernández y sus hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela, fue debido a que no le pareció la cantidad de dinero que dejaron como propina, al considerar que como figuras públicas deberían ser más generosos a la hora de pagar por la atención que reciben.

A raíz de que este video se viralizara en TikTok, plataforma donde fue difundido, las opiniones se han dividido pues, así como hay muchas personas que estiman a los Aguilar, también cuentan con una larga lista de detractores que no pierden la oportunidad de ponerlos en jaque cuando uno de sus comportamientos es puesto en tela de juicio, como sucedió después de que el mesero de un restaurante compartiera su disgusto, tras recibir 20 dólares, equivalentes alrededor de 340 pesos mexicanos, pues le pareció que no era una propina proporcional al consumo que la familia había hecho.

Mesero exhibe a los Aguilar de "ser tacaños con las propinas"

Fue entonces que el trabajador decidió exhibir a la familia a la que se acercó a grabar, sin embargo, no se preocupó por guardar las apariencias y aproximó su celular a la mesa directamente, evidenciando que su intención era grabarlos, acción que no le pareció a Aneliz, la esposa de Pepe, que al percatarse de las intenciones del mesero no ocultó su cara de disgusto, mientras que los otros integrantes de la familia, que al advertir lo que estaba pasando pusieron cara de desconcierto, así como Ángela, que estaba en medio de una conversación en el chat de su celular, volteó su teléfono móvil para que no fuera captado el contenido de su charla.

Como ocurre cada que la familia Aguilar entra en controversia, las opiniones no se hicieron esperar y, mientras la mayoría de comentarios expresan que el mesero exageró y que, en realidad, 20 dólares es una buena propina, hubo también quienes los catalogó como "tacaños", debido a que por los shows que ofrecen en su gira "Jaripeo Sin Fronteras" no son nada económicos, por lo que deberían ser más congruentes y pagar por la atención que reciben en conformidad del dinero que producen.

Sorpresivamente, Leonardo reaccionó y comentó este video que fue rescatado por Chamonic, una influencer que recurrentemente consigue exclusivas acerca del mundo de los espectáculos, que compartió en Instagram, acompañado de un mensaje en que la comunicadora consideraba que la exhibición que hizo el mesero fue excesiva, pues atentaba a la privacidad de la familia que, como cualquier otro a persona que no se dedica al medio, merece respeto.

El músico de 23 años comentó la publicación de Chamonic rememorando los acontecimientos, al destacar que el empleado del local había tenido un comportamiento que incomodó a toda la familia: