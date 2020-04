Meryl Streep ‘se emborracha’ en plena cuarentena con sus amigas

En albornoz o bata blanca, con una copa de vino, de Martini e incluso, con la propia botella de whisky, Meryl Streep, Christine Baranski y Audra McDonald han rendido homenaje al afamado compositor Stephen Sondheim con un vídeo casero en el que las tres actrices brindan y cantan uno de sus clásicos temas, The ladies who lunch.

Desde sus respectivos hogares, cumpliendo la cuarentena por la pandemia del coronavirus, las tres amigas se unieron el domingo a la gala Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration, con el que el mundo del teatro musical estadounidense quiso celebrar los 90 años que Sondheim cumplió el pasado 22 de marzo.

Además, la canción elegida por las tres actrices pertenece al musical Company, de cuyo estreno se cumplían el domingo cincuenta años.

Agitando una coctelera en sus manos Meryl Streep, quien incluso en un momento bebe directamente de la botella después de haberse preparado un cóctel; sirviéndose vino Christine Baranski y abriendo una botella de whisky Audra McDonald, las tres ofrecieron una simpática interpretación del tema, con borrachera fingida incluida, que arrancó con la frase: “Me gustaría proponer un brindis”.

El evento, que puede verse a través de la página broadway.com además de su canal de YouTube, reunió a grandes figuras del mundo del teatro. Además de Streep y sus amigas, han participado Bernadette Peters, Patti LuPone, Mandy Patinkin Brian Stokes Mitchell o Kelli O’Hara, entre otros tantos. Stephen Sondheim ha sido galardonado a lo largo de su vida con un Oscar, ocho Tony, ocho Grammy y un premio Pulitzer, además de haber sido condecorado con la Medalla Presidencial a la Libertad en 2015.