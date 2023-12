Meryl Streep rompe su récord de la actriz más nominada en la historia de los Globos de Oro

LOS ÁNGELES.- Tras el anuncio de las nominaciones de la próxima edición de los Globos de Oro en 2024, Meryl Streep extendió su propio récord como la actriz con más nominaciones en toda la historia de los premios, con un total de 33 reconomientos.

El último de estos se debe a su única nominación como 'Mejor actriz de reparto en televisión' por su participación en la serie de comedia 'Only Murders in the Building', junto con Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin.

La emblemática actriz estadounidense enfrentará a Elizabeth Debicki ('The Crown'), Abby Elliott ('The Bear'), Christina Ricci ('Yellowjackets'), J. Smith-Cameron ('Succession') y Hannah Waddingham ('Ted Lasso'), en la edición número 81 de los premios.

En 'Only Murders in the Building', Streep interpretó a Loretta Durkin, un personaje vinculado al musical de Oliver Putnam (interpretado por Martin Short), colaborando para descubrir a los responsables de los asesinatos en la tercera temporada.

De las 33 nominaciones recibidas por Streep, solo cuatro han sido por proyectos televisivos, y en total ha ganado ocho premios Globos de Oro.

Su primer galardón lo obtuvo en 1980 por su actuación en 'Kramer vs. Kramer', seguido de reconocimientos por películas como 'The French Lieutenant's Woman' (1981), 'Devil Wears Prada' (2006), 'The Iron Lady' (2011), entre otros.

En 2017, la actriz fue honrada con el premio Cecil B. DeMille, un reconocimiento especial de los Globos de Oro que celebra la destacada trayectoria cinematográfica de los individuos sobresalientes en la industria del entretenimiento.