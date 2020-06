Meryl Streep cumple 71 años

ESTADOS UNIDOS.- Este 22 de junio Meryl Streep se encuentra celebrando 71 años de vida y usuarios de Instagram ya comenzaron a homenajearla en redes sociales debido a su talentosa e inolvidable trayectoria en el sine, teatro y televisión.

Mary Louise Streep, nombre completo de la famosa, nació en Summit, Nueva Jersey, el 22 de junio de 1949.

La actriz debutó en el teatro con ‘’The Playboy of Seville’’ en 1971 y fue nominada posteriormente al premio Tony por ‘’Recuerdo de dos lunes’’ y ’’27 vagones llenos de algodón’’ en 1976. En cuanto a la pantalla chica fue con ‘’The Deadliest Season'' y en el cine con ''Julia'' (1977).

En 1978, recibió el premio Emmy por su protagónico en la serie Holocausto y fue candidata por primera vez al Óscar por The Deer Hunter el mismo año, premio que ganó posteriormente por las cintas Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011). Gracias a The Post, Streep ostenta el mayor número de nominaciones a este galardón, 21, más que ningún otro actor o actriz en la historia.

Pertenece al pequeño grupo de actores, seis en total, que han ganado el Óscar en al menos tres ocasiones de forma competitiva. También fue candidata gracias a las cintas: La mujer del teniente francés, Silkwood, Out of Africa, Un llanto en la oscuridad, Postcards from the Edge, The Bridges Of Madison County, Adaptation, The Devil Wears Prada, La duda y Agosto, entre otras. En 2003 volvió al teatro con La gaviota, tras 20 años de ausencia y en 2004 realizó una destacada aparición en la cinta de HBO Angels in America, por la que fue distinguida con otro Emmy.

Ha recibido 31 nominaciones a los Globo de Oro, siendo ocho veces ganadora, acumulando así el mayor número de candidaturas que ninguna otra persona en la historia. Su larga carrera también le ha dado dos SAG, dos BAFTA y cinco nominaciones a los Grammy.