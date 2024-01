Meryl Streep afirma que 'Barbie' salvó a la industria de películas

ESTADOS UNIDOS.- Tras el gran éxito de 'Barbie' en la taquilla mundial y su reciente estreno en HBO Max, la película ha logrado coronarse como uno de los estrenos más importantes de los últimos años, hasta el punto de ser elogiada por una de las actrices más emblemáticas de Hollywood.

En su más reciente participación en el Festival de Internacional de Cine de Palm Springs, Meryl Streep reconoció el impacto de la cinta de Greta Gerwig en el panorama actual de la industria cinematográfica y afirmó que Billie Eilish y su hermano fueron una pieza clave de su éxito.

Quiero decirle a Billie y Finneas que han lanzado la 'bomba de amor' de Barbie. Han salvado las películas el verano pasado y todos nuestros trabajos. Han llevado alegría a innumerables generaciones y géneros de personas, y deberían surcar esa ola, niños, hasta que sean mayores y merezcan estar desencantados como yo", destacó.

Dichos elogios surgen tras la publicación de "What Was I Made For?" de Eilish como parte de la banda sonora de la película, la cual fue recibida con grandes alabanzas y es la favorita para ganar la estatuilla dorada de los premios Oscar.

La pista es una balada emocional que trata sobre inseguridades personales y dudas existenciales desde la perspectiva femenina, en la que Billie se cuestiona su lugar en el mundo y hace una promesa de lograr llenar el vacío que siente.