Merle Uribe pide ser mencionada en bioserie de Vicente Fernández: "Fui parte de su vida"

MÉXICO.- Tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre algunos famosos del medio artístico, así como usuarios de redes sociales, recordaron el romance que vivió el fallecido charro a finales de los años setenta con una actriz. Se trata de Merle Uribe, quien recordó que sostuvo una relación romántica con el cantante jalisciense por algunos años, la cual habría comenzado cuando compartieron pantalla en la película Picardía mexicana 2.

Sin embargo, para esta época el cantante ya tenía varios años casado con María del Refugio, mejor conocida como doña Cuquita Abarca, por lo que las declaraciones de la actriz causaron polémica y fueron tomadas como insensibles. Aunque Uribe ya había hablado del tema en 2008, ahora que el músico falleció, ha causado aún más críticas, pues doña Cuquita se encuentra en una situación difícil por la muerte de su esposo.

En medio de las grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández, la actriz expresó su deseo de tener un lugar en la narrativa, ya que asegura que fue una parte importante de la vida del charro. Como se sabe, son dos los proyectos que planean llevar a la pantalla la historia del cantante, pero Marle se refiere en específico a la versión de Televisa, la cual está a cargo de Juan Osorio.

“Sí me gustaría que sacaran el pedazo que viví con él, el tiempo que trabaje con él y tuvimos un romance, no viví con él, obvio”, dijo la actriz en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube. Sin embargo, aclaró que de no ser mencionada por temor a abordar un tema delicado, esto no le afectaría en nada.

“Porque realmente formé parte de su vida, pero realmente sino me sacan no pasa nada, yo sé lo que viví, yo sé que formé parte de su vida y realmente no habría ningún problema”, aseguró.

Está dispuesta a cooperar

De igual forma, Merle se mostró dispuesta a contar anécdotas sobre lo vivido con el charro, en caso de que le pregunten. “A mí no me han hablado para preguntarme nada, si me hablaran yo con gusto les puedo narrar varias cosas que viví, y con mucho gusto, porque ya ves que hay gente que en otras series dice ¡ay no!, que no hablen de mí, y hasta hacen firmar contratos, a mí no me importaría”, aseguró.

Finalmente, Merle reconoció que lo más probable es que no aparezca en la serie del cantante, pues es posible que Olga Wornat, en cuyo libro se basa el proyecto audiovisual, no la conozca. “Yo no sé si forme parte de esa serie, a lo mejor no, porque esa señora es argentina y a lo mejor ni me ubica”, dijo. Después agregó que será todo un reto para Pablo Montero dar vida al papel, pues Chente poseía una voy y una personalidad únicas, en la opinión de Merle.