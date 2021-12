Menudo rinde homenaje a exintegrante fallecido

MÉXICO.- El reencuentro de Menudo con su público mexicano se dio la noche del pasado viernes, cuando ofrecieron una presentación en la Arena Ciudad de México, en el marco de su gira "Súbete a mi moto"; un evento que tuvo un sabor agridulce porque la alegría que expresaron los integrantes de esta agrupación por estar en este país, contrastó con la nostalgia por la ausencia de su quinto integrante Ray Reyes, que falleció el 30 de abril de este año.



El ritual para los conciertos de este grupo es muy particular, porque es de los pocos grupos que aún cuentan con clubs de fans, que fieles a la agrupación acuden a la cita uniformadas y hasta con indicaciones sobre lo que harán en determinadas canciones, como se hace a la vieja escuela. Faltaban 15 minutos para las nueve de la noche, cuando Ricky Meléndez, René Farrait, Johnny Lozada y Miguel Cancel, salieron al escenario provocando los gritos del público, la gran mayoría mujeres de arriba de 50 años, pero que vivieron el concierto como si fueran adolescentes.

Los puertorriqueños iniciaron con un homenaje Ray Reyes, donde los medios no tuvieron acceso, argumentando que era un momento para ellos y sus fans. Johnny explicó que querían que de alguna manera Ray estuviera presente esa noche. "A volar", "Fuego", "Susana" y "Dulces besos", fueron los primeros éxitos que este cuarteto interpretó. Ricky explicó que este concierto debió suceder hace año y medio pero la pandemia los pospuso, motivo por el cual querían agradecer el amor y apoyo de sus fans mexicanas.

Johnny destacó que, si bien esa noche estaban sus fieles seguidoras, entre el público también había muchos jóvenes a lo cuales les llaman "las víctimas", esto dio pie para que comenzaran a bromear con la edad, porque los cuatro superan ya el medio siglo. "Queremos aclararles que les decimos así, porque seguramente fueron víctimas de sus mamás, que ponían nuestras canciones cuando hacían los quehaceres del hogar y por lo tanto saben nuestras canciones", dijo Ricky, provocando la risa de muchas y hasta los codazos entre las que iban acompañadas de sus hijos o hijas.

AMIX la verdad yo no soy fan del Grupo Menudo pero amo ver feliz a mi mami �� pic.twitter.com/777oUHV4bd — D a n i e l l e ��⚡️ (@danielle_ordz) December 19, 2021

Ricky siguió diciendo que es común que se acerquen chicas a pedirles un autógrafo para sus madres, pero lo preocupante para ellos será cuando se los pidan para sus abuelitas, poniendo cara de angustia, pero después sonrió y advirtió que aun así seguirán ofreciendo conciertos. "Tú y yo", "Voy a América" y "Estoy loco por tu amor", fueron los temas que siguieron y no dejaron sentar al público presente, entonces Johnny exclamó: "Señores de aquí en adelante que Dios nos agarre confesados”.

Esto auguraba que venía lo más rítmico de Menudo, con temas como "Quiero rock", "Y yo no bailo", "Canto rock en la tv" y "Ella", pero justo a la mitad de la canción Johnny paró la canción y dijo que el concierto no podía continuar, porque lo que estaba sucediendo en la valla frente al escenario no podía pasar, porque la intención del concierto no era que alguien saliera lastimado, refiriéndose a un conflicto que se estaba dando entre fans y personal de seguridad, tranquilos todos el concierto siguió.

��En el Tour #SúbeteaMiMoto ��️los de Menudo rindieron tributo a Ray Reyes, integrante del grupo fallecido el pasado 30 de abril. pic.twitter.com/0y8ZHNsroS — EL NORTE (@elnorte) December 17, 2021

"Estos temas que siguen son de aquí, por eso quiero que me acompañen, para que se sienta de puta madre", expresó Miguel antes de cantar "Por mujeres como tú" y "Cucurrucucú paloma", en solitario, y al final expreso, "México muchas gracias, Dios me los bendiga y ¡Viva México, cabrones!".

El homenaje

René, Ricky, Miguel y Johnny abandonaron el escenario y en las pantallas aparecieron velas encendidas, fue en ese momento que aparecieron unos cuantos pañuelos blancos entre el público, mientras se proyectaban un video de Ray Reyes en su adolescencia cantando "Si tú no estás". "Nosotros lo extrañamos tanto como ustedes", dijo Johnny. "Adiós", "Cámbiale las pilas", "Mi banda toca el rock" y "Súbete a mi moto", fueron las canciones que marcaron el fin de este concierto de dos horas.

Cinéfilos!! Una vez más logramos la meta y ahora fue el turno de asistir a la gira oficial de #SúbeteamiMotoTour 2021 en la #ArenaCiudaddeMéxico y la verdad estuvo super divertido, alucinante y lleno de nostalgia recordando grandes canciones del grupo #Menudo. ���� pic.twitter.com/013ul1L61i — Cinemaniaticos (@Cinemaniaticos1) December 18, 2021

"La llevamos en el corazón", comentó René mientras se envolvía en una bandera de México, "les agrademos con el alma todo su cariño y amor y esperando vernos de nuevo si Dios quiere", fue entonces que bajaron del escenario como una forma de decir adiós.