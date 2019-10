Memo del Bosque desmiente que esté muriendo, pero señala que lucha con linfoma de Hodgkin

CIUDAD DE MÉXICO.-Memo del Bosque, productor de televisión mexicano, reveló que padece linfoma de Hodgkin, el cual le fue detectado desde el año 2017.

Actualmente, se mantiene trabajando y atiende su salud de manera puntual, según dijo su esposa Vica Andrade.

Recientemente hubo muchas noticias falsas entorno a su salud, pues en redes sociales se manejó que estaba muy grave, por lo que salió a desmentir dicha información.

Estoy al frente de Telehit, obviamente trabajando desde casa, no le hagan caso a las noticias de que estoy casi muerto, me retiré o no sigo en el canal…”, dijo Del Bosque.