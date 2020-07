Memo Ochoa responde a comparaciones con Luisito Comunica

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo Ochoa es tendencia en redes sociales debido a la respuesta que ha dado despues de recibir miles de comparaciones con el youtuber mexicano Luisito Comunica.

Mientras que el deportista se encontraba jugando a Warzone, durante la grabación confesó como es su reacción por su relación con el influencer y aclaró que desconocía quien era Luisito Comunica.

Guillermo Ochoa en un video dio más risa que Luisito Comunica con los miles que ha hecho ����♂️ #FelizMiercoles pic.twitter.com/WOnInanU5A — �� Beto (@JOSEBETO2808) July 29, 2020

En medio de una plática "Memo" Ochoa dijo de manera cómica comentó que el influencer no invierte tiempo en su cabello ni en su físico, que por lo menos él hacía ejercicio.

"No me chi##$$ yo si le meto al gym, yo si como bien, ya que vi al Luisito dije: 'no ca@$$"#$".

Sus compañeros comentaron que seguramente sería por el cabello aunque el deportista aclaró que ni si quiera a eso le metía ganas.

Hasta ahora no ha habido respuesta por el youtuber mexicano, por ahora solo sabemos que al ex de Dulce María no le agradan las comparciones.