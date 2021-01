Memo Aponte es expulsado de la Ibero por "violencia y abuso"

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circuló la noticia de la presunta expulsión del youtuber y actor de doblaje Memo Aponte, de la Universidad Iberoamericana por "violencia y abuso". La polémica surgió luego de que la Ibero compartiera un comunicado para dar a conocer la expulsión de un alumno por agresión de género.

Como era de esperarse, Aponte reaccionó a los señalamientos a través de sus historias de Instagram, donde compartió una serie de videos en los que habla sobre la polémica que surgió el pasado lunes, cuando la universidad informó que un alumno dejaría de ser miembro de la institución, pues "se le acreditó una agresión de género".

Tras el anuncio varios internautas señalaron que se trata de Memo Aponte, quien fue acusado de abuso y acoso sexual durante febrero del 2020. En los videos, Memo Aponte aparece en su recámara acompañado de su novia, Mónica Rosales.

"Una hermosa mañana, despertando a lado de esta hermosa niña. Ahora todo el mundo dice que no tengo escuela", mencionó el actor de doblaje.

Sin embargo, el youtuber no aclaró su situación actual en la Ibero e, incluso, bromeó afirmando que ahora deberá vender sus muñecos de colección. "¡No! Voy a tener que vender mis funko. No, sólo así podré vivir, de esta manera podré financiar mi vida. No, los funko no", dijo.

Más adelante, el actor aseguró que ahora sus seguidores podrán disfrutar de más contenido en su canal de YouTube, pues tendrá mayor tiempo libre.

"La buena noticia es que ahora van a poder ver más contenido extraño en mi canal de YouTube. ¿Sabes lo impresionante de eso? Tiempo libre para hacer cosas raras todos los días", indicó.

La Universidad Iberoamericana informa: pic.twitter.com/r43TRQvkkA — IBERO Cd. de México (@IBERO_mx) January 4, 2021

Acusaciones en contra de Memo Aponte

El año pasado, el actor de doblaje se volvió tendencia en Twitter, luego de que un grupo de usuarias de la red social compartieran varios mensajes en los que relataban que Memo Aponte las había acosado e, incluso, algunas de las jóvenes también denunciaron que había abusado sexualmente de ellas.

Una de las publicaciones que más ha circulado en la red social señalaba que una joven había tenido una relación con el actor cuando tenía 13 años, pero conforme pasaban tiempo juntos más aumentaban los gritos y la violencia.

Aquí las miles de pruebas de diferentes chavas que afirman que Memo Aponte es un violador y pedófilo. #MemoAponteViolador



[ABRO HILO] pic.twitter.com/qAxJtIUjSu — Tu tía la fresa (@tutialafresa) February 22, 2020