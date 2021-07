Melanie Carmona saca la casta y muestra su talento heredado

CIUDAD DE MÉXICO.- Melanie Carnoma es fruto del matrimonio de la cantante mexicana Alicia Villarreal y el ex jugador de fútbol y ahora actor Arturo Carmona, por lo que desciende de manera directa de cepa de artistas.

Es por ello que no extraña haya heredado el talento de sus padres, y es que la jovencita ya dejó claro que tiene todo para triunfar en los escenarios, sobre todo en la música, como su famosa mamá.

Así lo dejo ver su padre, quien hace pocos días compartió desde su cuenta de Instagram un "palomazo" la lado de su hija y para sorpresa de todos, eligió una canción de su mamá, Alicia Villarreal.

Fue durante la celebración del cumpleaños 45 de su papá, Arturo Carmona, que la joven heredera del talento de "Los Carmona Villarreal" dio muestra del talento nato que posee.

Su padre orgulloso fue quien compartió el video, pues no deja de presumir a la joven de 21 años, al publicar el clip lo hizo acompañado de una sentida leyenda: "Recuerdo de mi cumple 45 TE AMO MI NIÑA HERMOSA! @meleniecarmona Cómo ven @lavillarrealmx @mtzcruz #unaprobadita".

Pero no fue lo único que Carmona publicó en relación con su hija, momentos posteriores compartió con sus 408 mil seguidores un par de instantáneas más, donde deja claro que es un padre orgulloso.

"No encuentro las palabras para expresarles como me llena de amor y de orgullo su presencia, el verla tan solo caminar en esta vida, donde mi mayor satisfacción es verla realizada alcanzando sus sueños, haciendo lo que le elija y más ame en su vida. Que Dios me de vida suficiente y salud para seguirla acompañando en este camino de su mano. Te amo mi niña hermosa", puntualizó.

Queda claro que la voz de Melanie Carmona ha hipnotizado a su padre, quien desde ese día no ha dejado de publicar imágenes al lado de ella, demostrando su admiración a flor de piel.

Melanie no ha tocado el tema sobre si tiene intensiones de dedicarse al ambiente artístico, y de manera lamentable, fue tema de los titulares de espectáculos en recientes días, tras revelar que un familiar abusó de ella, por lo que procedería a encontrar la justicia.