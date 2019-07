Mel Gibson detiene rodaje de filme en Puerto Rico por paro contra gobernador

San Juan.- La filmación de la película "Force Of Nature", que graba el actor Mel Gibson en Puerto Rico, se detendrá mañana debido a la jornada de paro nacional y manifestación convocados para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló por su participación en un polémico chat de miembros del Ejecutivo.



Fuentes próximas al rodaje dieron a conocer este domingo que la grabación se interrumpirá a causa de que todos los técnicos son puertorriqueños y apoyan la causa del paro nacional.



Puerto Rico enfrenta una crisis institucional desde que la semana pasada se filtrara una conversación virtual del gobernador y miembros del Ejecutivo de la isla en el que se insulta y ridiculiza a artistas, mujeres, miembros de la comunidad LGBT y políticos.



Esta película detenida por las manifestaciones es protagonizada por Gibson y la actriz Kate Bosworth.



El realizador estadounidense Michael Polish ("The Astronaut Farmer", 2006), marido de Bosworth, es el director del firme, que cuenta con un guion de Cory Miller.



"Force of Nature" narrará la historia de unos criminales que intentan dar un golpe en un edificio evacuado ante la amenaza de un huracán, pero un policía retirado (Gibson) se enfrentará a ellos y tratará de proteger a los residentes que continúan en el edificio pese a los avisos de evacuación.



Sindicatos y distintas organizaciones han convocado para mañana un paro nacional y una manifestación en el Expreso Las Américas de la capital puertorriqueña para exigir la salida de Rosselló.



Los convocantes piden que Rosselló deje el cargo por participar en el polémico chat, un escándalo que hoy vivió un nuevo episodio de rechazo con una protesta que llegó por mar a la Fortaleza, residencia oficial del gobernador, con tablas de surf y todo tipo de artilugios flotantes.



Las protestas, que hoy viven su novena jornada, comienzan a preocupar por la repercusión que pueden tener para la debilitada economía de la isla caribeña, después de que varias compañías de cruceros anunciaran que cancelaban sus paradas en San Juan por seguridad.



Rosselló tiene mañana una nueva prueba para mantenerse en el cargo con la manifestación y paro nacional convocada, que, de momento, ha supuesto que Plaza Las Américas, el primer centro comercial del Caribe, anuncie que no abrirá sus puertas por la cercanía de la concentración.



Otros centros comerciales de la isla ya han anunciado que seguirán el ejemplo de Plaza Las Américas.