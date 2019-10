Mejora estado de salud de Paquita la del Barrio tras trombosis

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque hace unos días fue ingresada a terapia intensiva debido a una trombosis pulmonar, la salud de Paquita la del Barrio ya mejoró bastante y está siendo monitoreada por sus doctores.



"Los médicos sólo querían asegurarse de su proceso, finalmente todo está muy bien.



Hoy la movieron a piso, pues ha ido evolucionando y hasta se hablaba de darla de alta, pero decidimos que se quedará dos días más para que esté segura", aseguró vía telefónica su mánager, Francisco Torres.



El padecimiento se detectó a raíz de una molestia que sintió la intérprete de "Rata de Dos Patas" en el pecho, y que persistió durante dos días a causa de la contaminación y de su peso.



Una vez que regrese a casa, la cantante de 72 años deberá seguir usando oxígeno para limpiar sus pulmones y así poder continuar con su rutina con normalidad.



"Ha estado de muy buen ánimo, ha comido muy bien y eso es buen síntoma para alguien que está enfermo. Aunque es comida de hospital, la está disfrutando mucho", compartió Torres.



"Ella come, duerme, está con su oxígeno, pero está muy tranquila. Para ella es un servicio como de spa, porque está relajada y consciente en todo momento, fuera de gravedad. Aún hay Paquita para buen rato".

Pese a todo, la veracruzana sí se asustó, por lo que se vio orillada a posponer el concierto que daría este sábado en Matamoros.



"Me dijo: 'ahora sí ya me espante'. Pero, como buena mexicana, me repetía que ya se sentía bien. Creo que esto sí le sirvió para cuidarse bien y seguir con su vida".