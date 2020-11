Meghan Trainor se niega a tener relaciones sexuales con su esposo durante el embarazo

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que Meghan Trainor ha tomado una firme decisión en cuanto a lo que quiere realizar y no durante su embarazo y las relaciones sexuales forman parte de la lista de los ‘no’.

La cantante de "All About That Bass”, de 26 años, mantuvo una reciente entrevista con ‘Today Parents’ en donde habló abiertamente sobre su vida sexual con su esposo Daryl Sabara.

“Tal vez esto sea extraño, pero mentalmente no puedo tener sexo mientras nuestro hijo esté entre nosotros. Todas mis aplicaciones de embarazo dicen que se siente muy bien. Pero todo lo que puedo pensar es que hay un niño pequeño en mi vientre", explicó.

En cuanto a si desea tener más hijos, la famosa señaló que “Quiere una aldea”:

“Quiero una familia grande, grande, grande y mi esposo está deprimido, asiente con la cabeza. Ya tenemos los nombres de dos de ellos’’, aseguró.