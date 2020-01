Meghan Trainor deja atrás el dolor y ofrece nueva música fresca

NUEVA YORK.- Hace cuatro años, Meghan Trainor ganó el Premio Grammy al mejor artista nuevo. En el primer aniversario de esa victoria, ella estaba literalmente sin palabras, bajo el cuchillo para la cirugía vocal.

Era su segunda vez en la sala de operaciones para el trabajo de las cuerdas vocales y condujo a semanas de silencio, ansiedad y depresión. La cantante de "All About That Bass" se preocupó de que nunca podría volver a actuar.

Fui a un lugar oscuro. Y salí de él y lo vencí y estaba realmente orgullosa de mí misma ", le dice a The Associated Press "Mi terapeuta dijo: "Deberías tratarte después de lo que pasaste".

Es por eso que el tercer álbum de Trainor se llama "Treat Myself", una colección de 15 canciones que ve a la cantante y compositora superar su característico sonido pop doo-wop para incluir elementos de hip-hop y electrónicos.

Está el "Wave" de Sia, el elegante banger del club "Nice To Meet Ya" con Nicki Minaj y altísimas baladas como "After You" junto a canciones familiares retro e inspiradas en los 60 como "No Excuses" y "Evil Twin".

"Siempre he estado escribiendo canciones en muchos géneros", dice ella. Su padre le presentó el gospel, el soul y el funk, como Ray Charles y Stevie Wonder. Mamá se inclinó hacia el pop de Madonna y ABBA. Un tío trinitense la convirtió en música soca. Ella misma creció con Brittney Spears y los Backstreet Boys.

“Cuando trato de escribir, trato de dar todas mis influencias en eso. Siempre quiero inventar un género imaginario: seis géneros diferentes en una canción”, dice ella.

Tommy Bruce, su manager, ha visto cómo Trainor en los últimos tres años ha explorado cualquier inspiración musical, sin preocuparse por las etiquetas o las listas.

"Ella es una artista con mucho talento, desde la musicalidad hasta la composición y la producción, y tiene esta capacidad de moverse entre el género y el estilo con tanta facilidad", dice.

Escucha con atención el nuevo álbum de Trainor y descubrirás que es un asunto familiar. Sus hermanos, Justin y Ryan, tienen créditos de escritura y canto de fondo. Sus padres, Gary y Kelli, proporcionan voces de fondo y aplausos. Incluso su esposo, el actor Daryl Sabara, canta en nueve canciones.

"Él es mi fan número 1, como legítimamente", dice ella de Sabara. “Él toca mi música todo el tiempo. Lo escucho estallar en el auto y cuando está en la ducha. Es lo mejor para sentirse tan amado y apoyado así por su espos ".

Para este álbum, Trainor buscó nuevos productores, lo que resultó en estirar su sonido. Tuvo éxito con Ricky Reed en el último álbum, "Thank You", pero dice que se sintió demasiado segura al hacerlo nuevamente.

"Soy una criatura de hábito. Cuando encontré a alguien que entendía cómo trabajaba, pensé: ‘Esto es genial. Hagamos esto para siempre". Así que para este álbum, realmente quería salir y conocer a tantos compositores y productores como pudiera".

Esta vez, algunos de los productores incluyen a Mike Sabath, Eddie Benjamin, King Henry, Ojivolta, Zach Skelton, Sigala, Tyler Johnson y Andrew Wells, que intentan deliberadamente elevar el talento emergente. También compartió el micrófono con Minaj, Nicole Scherzinger, AJ Mitchell, Lennon Stella, Sasha Sloan y Sabath.

“Sentimos que finalmente tenemos un álbum lleno de éxitos y estoy muy seguro de cada canción. Seguimos escribiendo y diciendo: "Que gane la mejor canción", dice. "Ahora tenemos este álbum que finalmente leemos para mostrarle al mundo".

Muchas de las canciones tienen los mensajes característicos de capacitación de Trainor. "Ámate a ti mismo", canta en "Babygirl". En "Workin 'On It", admite haber luchado contra los pensamientos de autodesprecio: "Debería darme mucho más amor". Y en "Sin excusas", exige respeto: "No te falto al respeto, no me faltes al respeto".

"Es realmente difícil escribir un himno de amor propio y de poder sin ser cursi", dice ella. "Eso es algo que el mundo ama y necesita. Sé que lo necesito, y es algo que quiero escuchar en la radio. Esas son mis canciones favoritas para escribir porque estoy trabajando en ellas todos los días: mi confianza y mi amor propio. Sé que alguien más lo necesita también.

El álbum también tiene algunos chistes internos. Le da una patada que el título "Treat Myself" son sus iniciales al revés. Y tiene una llamada de regreso a su primer gran éxito en "Genética" cuando canta "¿Cómo obtienes ese bajo?"

Trainor, que planea hacer una gira con Maroon 5 este año, también tiene un lado como juez musical. Pasó dos temporadas en "The Four" y recientemente reemplazó a Jennifer Hudson en la silla giratoria de "The Voice UK". Para alguien que ha estado escribiendo canciones desde que tenía 7 años, ¿es fácil para un artista derribar a otro artista?

"Es extraño, te lo diré. La mayoría de los cantantes de "The Voice" son mejores cantantes que yo ", dice ella. "Fue realmente difícil decir" ¿Quién es el mejor de los mejores? "Y saber que teníamos 40 personas más para escuchar. Fue una misión muy difícil de cumplir".