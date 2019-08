Megan Fox insistió a Brian Austin para comenzar a salir

ESTADOS UNIDOS.- Brian Austin Green de 46 años apareció este jueves en el podcast KFC Radio de Barstool Sports y habló sobre cómo fue conocer a Megan Fox.

Los dos se conocieron en 2004 en el set de Hope & Faith, la serie de televisión protagonizada por Kelly Ripa y Faith Ford que terminó en 2006, antes de que ella obtuviera su papel en Transformers de 2007.

Green señaló que su edad en ese momento, así como el hecho de que él acababa de salir de una relación, fueron razones por las que inicialmente la rechazó.

"Conocí a Megan en [Hope & Faith], y ella era muy joven", dijo Green. "Y yo dije: Esto no puede suceder. Esto no va a suceder, de ninguna manera'. Y así que me fui y ella fue realmente persistente, y gracias a Dios".

Green dijo que siguió alejando a Fox al principio, pero cuando ella le dijo que luego saldría con otras personas, cambió rápidamente su tono.

"Pensé, '¡Espera un segundo, no dije que por favor vayas a una cita!'", Dijo. "Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba, como, 'F ** k, debo estar realmente en esta situación, la idea de eso me mata ... Sabes, es divertido porque hablas de Megan ahora porque la conoces después todo eso. Pero sabes, esto fue cuando la conocí, [ella] era pretransformadora. Fue antes de todo eso".

Fox ha hablado sobre insistir a Green antes. En una entrevista de 2009 con Elle, ella compartió sobre los primeros días de su noviazgo: "Tuve que convencerlo de que era un poco más responsable y hablaba bien y que tenía otras cosas que aportar a la mesa además de tener 18 años".

Green y Fox se casaron en junio de 2010 y tienen tres hijos juntos: Noah, de 6 años, Bodhi, de 5 años, y Journey, de 3 años. Pero no siempre ha sido fácil navegar. Los dos rompieron su compromiso en febrero de 2009 antes de eventualmente casarse, y ella solicitó el divorcio en agosto de 2015. Sin embargo, solicitó desestimar el caso de divorcio en abril.