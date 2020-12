Meadow Walker comparte imagen del primer trabajo de su padre, Paul Walker

ESTADOS UNIDOS.- El actor Paul Walker no tuvo un camino sencillo para llegar a la fama, su trabajo actoral inició a los 13 años, con su participación en la película "EL Monstruo del armario", grabada en 1986. Así lo hizo saber su hija Meadow Walker, al publicar una imagen del actor en su primera película.

“Me gusta mi profesión, pero no me gusta la fama. Me gustaría levantarme un día y ser un desconocido: poder salir con mi hija, ir a una plaza y que no me molesten. Sería algo muy lindo”, contó en una entrevista cuando comenzó a pasar más tiempo con Meadow, fruto de su relación con Rebecca Soteros, con quien nunca convivió, pero siempre mantuvo una buena relación.

La nena vivía con su madre en Hawái hasta que en el 2012 se fue a vivir con su papá a California. Iban juntos a todos lados, también a los estudios de filmación. Meadow disfruta viéndolo en escena.

Paul Walker en su primer trabajo actoral en la película "El monstruo del armario" de 1986.

En lo mejor del reencuentro se produjo el fatal accidente. Meadow tenía 15 años cuando ocurrió. Desde entonces, no ha dejado de recordarlo. En sus redes sociales suele compartir material inédito con sus seguidores. Recibir el cariño de quienes idolatraban a Paul la llena de gratitud.

Una de las últimas fotografías que subió es del 86, en pleno trabajo como actor. Se trata de una imagen de sus inicios en el cine, cuando apenas era un nene. Las postales en las que aparece con su papá son moneda corriente, siempre lo tiene presente. Por lo contrario, no aparece fotos en su Instagram con su mamá.

Paul Walker tenía una relación excepcional con su hija Meadow Walker.

Cuando Walker falleció, Meadow regresó -por disposición de un juez- a la casa de su madre. Esto generó un gran revuelo: la prensa estadounidense sostuvo que Rebecca no estaba en condiciones de criarla. Hasta llegó a afirmarse que se había mudado con su padre porque su mamá no podía tenerla.

En este sentido, quien sirvió como gran apoyo es Diesel. El actor se propuso estar pendiente de la hija de su gran amigo y así lo está cumpliendo desde que consiguió ser su tutor. Vin y su mujer, la modelo mexicana Paloma Jiménez, son padres de tres hijos y Meadow ya es una hermana más, una integrante que supo adaptarse al nuevo hogar gracias al amor que recibió.

Meadow Walker junto a su padre, el fallecido actor Paul Walker.

Actualmente, con 22 años, Meadow va por la vida con vuelo propio. Trabaja como modelo y creó la fundación que lleva el nombre de su padre, Paul Walker Foundation. Uno de los propósitos de la ONG es el cuidado de la vida animal y la protección de los océanos, dos de las preocupaciones que tenía el actor.