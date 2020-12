"¡Me vale!": Linet Puente reacciona ante críticas por su aspecto en "Ventaneando"

CIUDAD DE MÉXICO.- Los conductores de el programa de espectáculos vespertino "Ventaneando" son reconocidos en el medio por dar mucho de qué hablar al comentar chismes de celebridades, pero esto también les cobra factura; los detractores e ocasiones lo toman de manera personal contra ellos.

Dedicarse a hablar sobre famosos y como lucen también tiene sus consecuencias para los conductores de espectáculos, que en ocasiones son os protagonistas de las noticias, como Linet Puente por su aspecto.

Y es que la presentadora de TV Azteca ha dado de qué hablar en redes sociales, no por su vida personal, sino por su aspecto y estilo de vivir.

En un video publicado por el programa de Pati Chapoy, a Linet se le cuestionó si se ha sentido atacada por los detractores, y recordó que sí, sobre todo cuando se convirtió en mamá de Noah.

“Sí me molestó en algún momento sobre todo en algún momento que recién regresé del postparto, que obviamente pues una mujer como yo y como muchas otras… saben que no es fácil regresar de la maternidad y luego nosotros nos enfrentamos a la tele, súmate que la tele te aumenta unos 6 kilos, luego yo soy muy chiquita y curvilínea entonces yo engordo dos kilos y ya bueno, se me ve como si hubiera engordado 10″.

“La verdad es que no me importa”

Sin embargo, cuando se trata de manifestar su postura ante las críticas por cómo se viste, Linet Puente se relaja y contraataca:

“Siempre ha sido polémico lo que me pongo, sea largo, sea corto, sea pegado, sea aguado, sea de colores, sea conservador, sea aventado, la realidad es que me vale madres”, confesó. “Me vale porque honestamente yo me siento cómoda, yo me siento bien, me siento sexy”.

Reflexionó: “Hay días que vengo con ganas de vestirme más planita, más normal, ¿y saben qué? También creo que es interesante que la gente se esté fijando en qué te vas a poner”.

“Hay muchas otras personas que también me escriben para decirme: ‘oye, yo le prendo a la tele sólo para ver qué te vas a poner’, entonces hay de todo, hay gente a la que le encanta, hay gente a la que no, no somos monedita de oro y la verdad es que no me importa”.

Sin embargo, la piel de acero en ocasiones se ablanda, y Linet confiesa que le pegan las palabras en su contra: