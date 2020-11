"Me vale": El nuevo tema de Chiquis Rivera

TIJUANA, B.C.- A Chiquis Rivera le vale. Así es en un mode de empoderamiento total, la cantante lanzó el sencillo “Me vale” éxito del grupo Maná.

Y este viene a resaltar dentro de su reciente separación con Lorenzo Méndez, y su supuesto romance con el restaurantero conocido como Mr. Tempo.

A esta versión cumbia-pop moderna del hit de 1992, le pone su toque sexy y sello particular.

"Sabía que hacer una nueva versión de una canción de rock tan popular por excelencia sería un gran reto.

“Quería darle a esta canción, que siempre me ha inspirado, una voz femenina y añadirle mi propio toque de cumbia bailable respetando absolutamente la canción original", expresó Rivera en un comunicado.

La versión “Me vale” 2020 de La produjo Ulises Lozano, integrante de Kinky viene acompañada de un divertido e irreverente video musical, que evoca el video "Girl's Just Want To Have Fun" de Cindy Lauper, en el que la hija de la desparecida Jenni Rivera, se une a un grupo de amigos entre los que se encuentran artistas como Victoria “La Mala”, Helen Ochoa y Larry Hernandez, entre otros.

A este lanzamiento se suma, la publicación de la portada de People en Español donde da detalles de su polémica separación.