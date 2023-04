"Me usaron": Santa Fe Klan revela su decepción luego de que su canción no apareciera en "Black Panther: Wakanda Forever"

CIUDAD DE MÉXICO.- El rapero Ángel Quezada, mejor conocido por su nombre artístico, Santa Fe Klan, dio a conocer públicamente su descontento respecto a la "participación" de su tema "Soy" en la película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

Según las palabras del cantante, se sintió usado luego de que le pidieran el cantar el tema que lanzó el año pasado, pues asegura que, aunque ha visto la película en cuatro ocasiones, su canción nunca apareció en la cinta.

Durante una charla con el comediante Franco Escamilla para el programa "Desde el cerro de la silla", el rapero contó que por segunda ocasión participará en la banda sonora la décima entrega de la franquicia hollywoodense Rápidos y Furiosos, que saldrá a la luz el 18 de mayo.

Asimismo, agregó que, pese a que se sentía contento por la experiencia en "Black Panther", se decepcionó al no escuchar su tema en la producción.

La neta me saqué de onda porque me dijeron: 'vamos a hacer una rola para la película y todo'. Yo bien emocionado el día de la presentación y todo, pero no salió la rola en la película", dijo. "Siento que me usaron. Fui y la canté en la presentación, pero en la película, en el cine y no sale", continuó.