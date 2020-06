“Me tenía envidia”: Alejandra Ávalos revela anécdota de su rivalidad con Erika Buenfil

Alejandra Ávalos sigue dando a conocer varios detalles de su rivalidad con Erika Buenfil, luego de que en días pasados la llamada reina de TikTok desmintiera tener algún conflicto con su colega.

Para dar veracidad a sus anteriores declaraciones, en las que contó cómo Erika Buenfil y Laura Flores le hicieron bullying al inicio de su carrera como cantante, Alejandra relató la forma en que un productor musical le advirtió que Buenfil le tenía envidia.

Mientras Honorio Herrera intentaba colocar una producción musical de Ávalos fue que este le dijo:

No se te vaya a ocurrir decirlo… porque yo le estoy haciendo un disco a Erika Buenfil, y yo lo dije ‘ah, sí’, o sea yo no sabía por qué… yo decía ‘por qué no quiere que lo diga’, y entonces me dice ‘ lo que pasa es que Erika Buenfil te tiene mucha envidia y yo no me quiero meter en problemas con ella… entonces yo lo estoy produciendo el disco a Erika y si ella se entera que yo voy a estar trabajando contigo o dándote canciones o produciendo tu disco, imagínate la que se me va a armar’”.