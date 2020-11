“Me siento muy avergonzada”: Lupita Jones se disculpa

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita Jones pidió una disculpa por su polémico video donde amenazó con revelar información personal de las jóvenes que la señalaron por supuestos abusos durante su preparación para los certámenes de bellezas.

En una entrevista otorgada a “De Primera Mano”, quien fuera Miss Universo en 1991, admitió estar muy arrepentida y avergonzada por la reacción que tuvo.

Definitivamente me siento muy avergonzada, muy arrepentida de haberme mostrado de esa forma”, comenzó Lupita.

“Estuvo muy mal de mi parte reaccionar así, siempre he sido muy cuidadosa de la imagen de las chicas, independientemente de una relación de amistad o trabajo con ellas, siempre he sido muy prudente, muy discreta y respetuosa de la vida de todas ellas, no me corresponde a mi decir esas cosas o expresarme de nadie”, siguió.

Lupita dijo que no es propio de ella revelar información confidencial de ninguna de las chicas con las que ha trabajado, y aseguró que su reacción se debió a los ataques acumulados de los últimos años.

“Ustedes me conocen desde hace 30 años, siempre he sido una mujer muy mesurada, muy cuidadosa de mis palabras y de cómo me dirijo a los demás, pero bueno, todos tenemos nuestros cinco minutos y me tocaron esos cinco minutos en donde ya vienes cargando muchas situaciones que te están lastimando y afectando, no solamente de unos días acá, sino de años”, continuó.

Jones comentó que ha sido atacada a lo largo de los años por varias ex reinas, pero se sorprendió al ser señalada por Sofía Aragón, actual Miss México, quien aseguró que la directora de Mexicana Universal no le pagó sus gastos durante su preparación para Miss Universo.

“En pocas palabras, insinuó que soy una ratera, entonces la verdad es que ahí si jamás en la vida yo no le debo nada a nadie. Efectivamente, estuvimos gestionando y buscando ciertos apoyos o patrocinios para ella, para solventar los gastos que implican entrenamientos, intervenciones médicas, ciertas cosas que al no tener patrocinadores tenemos que encontrar cómo financiar todo eso”, explicó.

“Yo hablé con ella en su momento y le expliqué la situación al estar terminando el contrato con Azteca y le dije ‘estamos tu y yo, solitas, para lograr acabar con esto, para tener todo lo que necesitas. Yo no comercialice el evento y no tengo como respaldar esto’ Y dijo ‘sí, somos un equipo’. (…) Ya muy avanzada su preparación las cosas tienen que pasar entonces yo veía como solucionarlo y yo lo financiaba, confiando en que íbamos a lograr algún ingreso para recuperar lo que estaba invirtiendo”, comentó.

Detalló que logró un fideicomiso de la ciudad de Guadalajara y que, de hecho, pidió a Sofía que le hiciera una factura para el pago de sus honorarios, además de que parte del dinero obtenido fue para poder recuperar lo que invirtió en la preparación para Miss Universo.

“Le hice cuentas de lo que quedó (del dinero), le dije (a Sofía) que me mandara su factura de honorarios para pagárselo íntegro. Por eso me pareció que ella no fue muy clara al momento de hablar de ese tema. Me hubiera gustado que el recurso fuera más, pero lo que fue, se le hizo las cuentas y le entregué íntegro ese dinero”, detalló.

Lupita dijo sentirse muy enojada y triste por las acusaciones de Sofía, pues se refirió a su preparación para Miss Universo como “la peor violencia simbólica de su vida’.

“Ese punto sí me molestó muchísimo. Se han hablado mucho de mí, que si soy muy dura, muy exigente, que si trato mal a las niñas. No, la verdad es que no”, se defendió. “Revisé el chat que manejaba con ella y en todas las conversaciones hay una palabra cariñosa, cordial.

Y de nueva cuenta, se disculpó por su reacción y volvió a dejar en claro su arrepentimiento.

“Mi reacción fue pésima, nada justifica que yo haya actuado de esa manera, de verdad ofrezco una sincera disculpa a todas las personas que pudieron haberse sentido agraviadas por mí, y me siento muy arrepentida de haber reaccionado de esa forma”, remató.